نتنياهو يتعهد بملاحقة حماس ويعرض على سكان غزة 5 ملايين دولار مقابل كل رهينة

زار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء محور نتساريم في قطاع غزة الذي يقسم القطاع الفلسطيني إلى نصفين. وعرض نتنياهو على سكان غزة خمسة ملايين دولار مقابل عودة كل رهينة، بالإضافة إلى توفير ممر آمن لهم ولعائلاتهم للخروج من غزة.

وأضاف "حماس لن تبقى في غزة بعد الآن، وكل من يجرؤ على إيذاء مختطفينا سيهدر دمه، وسنلاحقكم ونقبض عليكم".

وانضم إلى نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

Maayan Toaf/GPO

وقدم قائد الفرقة 99 العميد يوآف برونر، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان، نظرة عامة من إحدى نقاط المراقبة في المحور.

كما تحدث نتنياهو وكاتس مع قادة ألوية الاحتياط على سواحل غزة، وناقشا الأنشطة العسكرية والتحديات القتالية. وعبر نتنياهو عن امتنانه وتقديره للجنود.

وقال إن القوات الإسرائيلية "تقوم بعمل رائع هنا. هنا، في وسط القطاع وفي جميع أنحاء القطاع، حققوا نتائج ممتازة في هدفنا المهم - حماس لن تحكم غزة. نحن نقضي على قدراتها العسكرية بطريقة مثيرة للإعجاب للغاية".

وأضاف أن إسرائيل "تبذل جهودًا من هذا المكان وفي كل مكان للعثور على مختطفينا وإعادتهم. "إننا لن نستسلم. وسوف نستمر في القيام بذلك، حتى نتمكن من استعادة الجميع- الأحياء والأموات".

وعرض خمسة ملايين دولار على كل مواطن من غزة يعيد رهينة، بالإضافة إلى الانتقال الحر والآمن الى خارج غزة.