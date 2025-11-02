المأزق الذي يهدد مصير خطة ترامب في غزة

تواجه خطة السلام الأمريكية لإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة، التي أعلن عنها الرئيس السابق دونالد ترامب، عقبة جديدة تتعلق بإقامة قوة دولية لمراقبة القطاع، في محاولة لضمان ألا يتخلى حماس أو إسرائيل عن العملية.

ووفقًا لتقارير وول ستريت جورنال، فإن حماس تصر على الاحتفاظ بدور نشط بعد الحرب، مستفيدة من قوة نارية كافية لإفشال أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وبدأ مقاتلوها بالانتشار في مناطق معينة وإعادة تنظيم قوتهم، كما نفذوا إعدامات علنية لخصومهم، مما يثير مخاوف الدول المشاركة في القوة الدولية من الانخراط في صدامات مع حماس واعتبارهم وكيلًا لإسرائيل.

وأشار ريتشارد غوان، خبير الأمم المتحدة، إلى أن القوة الدولية تحتاج إلى القدرة على استخدام القوة عند الحاجة، وهو أمر يشكل تحديًا عمليًا ودبلوماسيًا في الوقت نفسه.

من جانبها، وافقت مصر، التي من المتوقع أن تقود القوة، على إشراك قوات فلسطينية مدربة في مصر والأردن، بعد مراجعة أمنية أمريكية، لتكون جزءًا من القوة داخل غزة. وتشمل الخطة نشر حتى 5,000 جندي دولي، بالإضافة إلى 2,000 – 3,000 عنصر أمني فلسطيني.

أبدت تركيا، باكستان، أذربيجان، وإندونيسيا اهتمامها بالمشاركة أو التمويل، لكن إسرائيل رفضت مشاركة تركيا، مؤكدة أن حماس لن يكون لها أي دور في مستقبل القطاع.

ويُعد هذا التباين بين مواقف حماس وإسرائيل، إلى جانب تردد الدول العربية والإسلامية في تقديم التزامات واضحة، تهديدًا لتعثر العملية الدولية لإعادة الاستقرار إلى غزة.