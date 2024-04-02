الرئيس الإسرائيلي يعتذر لمؤسس منظمة الإغاثة التي قُتل عمالها بغزة: "سنضمن إجراء تحقيق شامل في المأساة"

أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الليلة مكالمة هاتفية مع مؤسس منظمة الإغاثة "المطبخ المركزي العالمي" الشيف خوسيه اندرس، عبر خلالها عن حزنه العميق ، بل وأنه اعتذر عن الوفاة المأساوية للموظفين في قطاع غزة، كما طلب هرتسوغ إرسال تعازيه الى عائلات وأعزاء كافة الذين فقدوا أحبائهم، وكرر الرئيس التزام إسرائيل ضمان

عن حزنه العميق، بل واعتذر عن الوفاة المأساوية للموظفين في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، طلب الرئيس إرسال تعازيه لأسر وأحباء جميع الذين فقدوا حياتهم. وكرر الرئيس التزام إسرائيل بضمان إجراء تحقيق شامل في المأساة.

في حين صرح مسؤول إماراتي لوكالة "رويترز" أنه في أبو ظبي قرروا تعليق جهود المساعدات الإنسانية الى غزة عن طريق البحر حتى يحصلوا على ضمانات ويتم تنفيذ تحقيق شامل بحيثيات الحدث المأساوي. أيضا منظمة الإغاثة الأمريكية Anera التي تساعد اللاجئين في الشرق الأوسط أعلنت اليوم تعليق نشاطاتها في غزة بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أربعة من العاملين.

ووقع الحدث بعد استهداف مسيرة إسرائيلية قافلة سيارات لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" مع صواريخ صغيرة، في البداية أصيبت سيارة واحدة، رغم خروج العاملين منها وانتقالهم لسيارة أخرى استمر الهجوم على السيارات الأخرى وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة من العاملين في منظمة الإغاثة الدولية.