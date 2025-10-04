"السلام في غزة - بمتناول اليد": العالم يرحب برد حماس

أعلنت حماس مساء أمس (الجمعة) عن استعدادها للدخول فوراً في مفاوضات عبر وسطاء، بهدف مناقشة تفاصيل اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - ولم يتأخر العالم في الترحيب بذلك.

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إطلاق سراح جميع المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد! يجب على حماس تنفيذ التزامها دون تأخير. لدينا الآن فرصة للتقدم بشكل حاسم نحو السلام. فرنسا ستؤدي دورها الكامل وفقًا لجهودها في الأمم المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة، الإسرائيليين والفلسطينيين، وجميع شركائها الدوليين. أود أن أشكر الرئيس ترامب وفريقه على التزامهم بالسلام."

https://x.com/i/web/status/1974232974443876694 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: "أتابع عن كثب التطورات في غزة وأكرر دعمي الكامل لجهود الرئيس ترامب لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. يجب أن تكون أولوية الجميع الآن التوصل إلى وقف إطلاق نار يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين. إيطاليا لا تزال مستعدة للقيام بدورها".

المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "السلام في غزة وإطلاق سراح المخطوفين في متناول اليد. حماس وافقت الآن أيضًا من حيث المبدأ على خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب. الحكومة الألمانية تدعم بقوة دعوة الرئيس الأمريكي للطرفين. يجب أن تنتهي المعارك فورًا. يجب إطلاق سراح المخطوفين. يجب على حماس إلقاء السلاح. كل هذا يجب أن يحدث بسرعة كبيرة. بعد ما يقرب من عامين من الحرب، هذه هي أفضل فرصة للسلام. ألمانيا ستواصل انخراطها."

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: "نحن نرحب بقيادة الرئيس ترامب، بينما تتقدم جهود السلام في غزة بشكل حاسم. إشارات الإفراج عن المختطفين تدل على خطوة هامة إلى الأمام. الهند ستواصل دعم جميع الجهود لتحقيق سلام دائم وعادل."

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "إعلان حماس عن استعدادها للإفراج عن الرهائن والعمل بناءً على الاقتراح الأخير لترامب مشجع. يجب انتهاز هذه اللحظة. وقف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن جميع الرهائن أمران في متناول اليد. أوروبا ستدعم جميع الجهود التي تهدف إلى إنهاء معاناة المدنيين، ودفع الحل الوحيد المستدام للسلام، وهو حل الدولتين".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "أرحب وأشعر بالتشجيع من البيان الذي أصدرته حماس، والذي أعلنت فيه استعدادها للإفراج عن الرهائن والعمل على أساس الاقتراح الأخير للرئيس ترامب. أدعو جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لإنهاء الصراع المأساوي في غزة."

أشكر أيضًا قطر ومصر على جهودهما الوساطة التي لا تقدر بثمن. أكرر دعوتي المستمرة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ولإطلاق سراح جميع المختطفين فورًا ودون شروط، وللوصول الإنساني غير المحدود. ستدعم الأمم المتحدة جميع الجهود لتحقيق هذه الأهداف من أجل منع المزيد من المعاناة.

رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن: "نرحب بإعلان ترامب عن استكمال اتفاق غزة بعد تصريحاته 'الإيجابية' من حماس. السيادة على قطاع غزة تعود لدولة فلسطين. يجب أن تكون العلاقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية. ما يهمنا الآن هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة. نحن مستعدون للعمل مع ترامب وشركائه من أجل سلام دائم."

الرئيس التركي أردوغان: "رد حماس على خطة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة يُعد خطوة بنّاءة وهامة نحو تحقيق سلام دائم. على إسرائيل أن توقف فوراً جميع هجماتها وأن تتصرف وفقاً لخطة وقف إطلاق النار. يجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة دون تأخير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحقيق سلام دائم."

هذا الإبادة الجماعية، هذه الصورة المخزية التي أثرت بعمق على الضمير العالمي، يجب أن تنتهي الآن. كتركيا، سنواصل السعي بكل قوتنا لضمان أن تؤدي المفاوضات إلى أفضل نتيجة للشعب الفلسطيني، وأن يتم تنفيذ حل الدولتين، المدعوم من قبل المجتمع الدولي".

https://x.com/i/web/status/1974257188458700852 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كما ذكر، أعلنت منظمة حماس مساء أمس عن استعدادها للدخول فوراً في مفاوضات. تم اتخاذ القرار بعد مشاورات واسعة داخل مؤسسات قيادتها وبين القوى والفصائل الفلسطينية. لم يتطرق التنظيم إلى بنود نفي القادة أو نزع السلاح . ترامب علّق: "حماس مستعدة للسلام، على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة".

في البيان الرسمي، وافقت حماس على الإفراج عن جميع المختطفين - أحياءً وأمواتًا - وفقًا لصيغة التبادل المدرجة في مبادرة ترامب، وذلك بشرط "توفر الظروف الميدانية المناسبة"، على حد قوله. بالإضافة إلى ذلك، يُقِرّ التنظيم بتفويض إدارة قطاع غزة إلى جهة فلسطينية مستقلة، تستند إلى توافق وطني فلسطيني وبدعم عربي وإسلامي.

في غضون ذلك، قال زعيم حماس أبو مرزوق لقناة الجزيرة إن الإفراج عن المختطفين والجثامين خلال 72 ساعة ليس واقعياً بالنظر إلى الظروف على الأرض. كما قال إنه لا يمكن تنفيذ الصيغة دون مفاوضات.