مقتل إسرائيليين جراء ضربة مباشرة لقذيفة من لبنان في نهاريا

قتل إسرائيليين في سنوات الأربعين من عمرهما جراء استهداف قذيفة من لبنان مدينة نهاريا شمال إسرائيل. ووفقا لنجمة داوود الحمراء لم تسفر الضربة عن إصابات أخرى في الموقع.

ووفقا لنجمة داوود الحمراء فإن القذيفة أصابت مخزنا بصورة مباشرة، الأمر الذي أسفر عن مقتل الاثنين. ووفقا لشهاداتهم :"وصلنا بسرعة الى المكان، كان هناك دمار واندلع حريق، قمنا بفحوصات طبية للاثنين اللذين استلقيا على الأرض فاقدين الوعي ويعاني من إصابات خطيرة في جسدهم. للأسف اضطررنا للإعلان عن وفاتهم في المكان".

وفي حادث سقوط قذيفة آخر وقع في المقابل في كيبوتس كابرس أصيب شخصان بسنوات الثلاثين من حياتهما بصورة طفيفة. ونقل الاثنين الى العلاج في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا مع إصابات جراء شظايا.