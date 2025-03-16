مستشار الأمن القومي الأمريكي: قتل عدد من قيادات الحوثيين بالضربات في اليمن"

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايك والتز، لشبكة ABC، إن الضربات الأمريكية في اليمن، أمس، "أدت إلى مقتل عدد من قادة الحوثيين". وبحسب قوله، "تختلف هذه الضربات عن الضربات التي حدثت في عهد إدارة بايدن. كانت ضربات ساحقة"