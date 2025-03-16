تغطية متواصلة|| سقوط صاروخ من اليمن في سيناء، وقيادات حوثية تترك صنعاء تحسبا لضربات أمريكية
هاجم الجيش الإسرائيلي اثنين من مسلحي حزب الله في لبنان • قال مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS: إسرائيل أبلغت مسبقا بالعملية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن
اليوم الـ 527 من الحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد) مقتل عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان، قال مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS: إسرائيل أبلغت مسبقا بالعملية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن، وفي قطاع غزة، هاجم الجيش الإسرائيلي مجموعة مسلحين في بيت لاهيا الليلة.
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: قتل عدد من قيادات الحوثيين بالضربات في اليمن"
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايك والتز، لشبكة ABC، إن الضربات الأمريكية في اليمن، أمس، "أدت إلى مقتل عدد من قادة الحوثيين". وبحسب قوله، "تختلف هذه الضربات عن الضربات التي حدثت في عهد إدارة بايدن. كانت ضربات ساحقة"
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شبكة الحدث السعودية: الحوثيون يصدرون توجيهات للقادة بإخلاء منازلهم تحسبًا لضربات أمريكية جديدة، وبعض قيادات الحوثيون تركوا صنعاء إلى صعدة وعمران خوفا من الضربات الأميركية ، ودعا الحوثيون قادتهم إلى تجنب التواجد بالمباني الحكومية والمقار المحتمل استهدافها
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زار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس شركة رافائيل: "لن نكشف لأعدائنا كل ما هو موجود هنا، لكن عليهم أن يعرفوا ويفهموا جيدًا: لدينا وسائل كثيرة جدًا لضربهم بضربة حاسمة إذا رفعوا أيديهم ضد دولة إسرائيل مرة أخرى – هذه اليد سوف تقطع".
عثر في مصر على صاروخ أطلق من اليمن ليلاً، ولم يتضح ما إذا كان يستهدف إسرائيل. سقط الصاروخ على بعد حوالي 180 كيلومترا من الحدود الجنوبية لإسرائيل – بالقرب من شاطئ شرم الشيخ في سيناء
قال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: إن إسرائيل أبلغت مسبقا بالعملية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن