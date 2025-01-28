مسؤولون في حماس لعائلة محمد الضيف: "اغتيل من قبل الجيش الإسرائيلي"

أبلغ مسؤولون كبار في حماس عائلة القيادي الكبير في الحركة محمد الضيف أن لديهم ما يكفي من الأدلة للإقرار بأنه تم اغتياله من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حسبما علمت i24NEWS اليوم (الثلاثاء). وفي بيان له، قال عضو كبير في التنظيم للعائلة إن هذا "استنتاج لا يقبل أي شك".

وإلى جانب إبلاغ عائلته، قررت حماس عدم نشر خبر وفاة الضيف رسميًا بسبب التأثير الدراماتيكي الذي قد يحدثه ذلك على المنظمة . إضافة إلى ذلك، تدرك حماس أن اغتياله يشكل حدثا ذا أهمية سياسية واسعة أيضا في العلاقات بين قيادة قطاع غزة وقيادة المنظمة الخارجية، حيث كان الضيف أيضا مصدر الإلهام والقوة لزعيم التنظيم يحيى السنوار في علاقاته مع قيادة الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين كبارا في حماس أبلغوا أيضا عائلات روحي مشتهى، الذي كان أكثر المقربين والصديق المقرب للسنوار، ومروان عيسى، الذي كان القائد الفعلي للجناح العسكري، أنه وفقا لتراكم الأدلة، يمكن الإقرار بدون أدنى شك أيضا وفاة الاثنين.