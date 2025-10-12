عقدت عائلات المختطفين اجتماعًا أمس (السبت) مع المبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، وابنته إيفانكا، قبل أن يصعد الثلاثة إلى المنصة لإلقاء كلمات في التجمع الذي أقيم في الساحة. وخلال الاجتماع، شكرت العائلات الرئيس ترامب وإدارته على دورهم المحوري في قيادة اتفاق إعادة أحبائهم. كما أكد ويتكوف على التزام الولايات المتحدة الراسخ بعودة جميع المختطفين، والجهود المتواصلة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب