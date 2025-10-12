تقرير: حماس تصر على شمل قائمة السجناء الأمنيين 7 من أصحاب المؤبدات بينهم مروان البرغوثي | تحديثات
أسامة حمدان يؤكد أن إطلاق سراح المختطفين الـ 48 سيبدأ صباح غد • من المتوقع فتح خمسة معابر لدخول 400 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية • زيارة ترامب ستستغرق 4 ساعات • تحديثات اليوم الـ737
اليوم الـ737 للحرب: منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، توجه مساء أمس (الأحد) إلى عائلات المخطوفين قائلاً: "بدأ العد التنازلي لـ72 ساعة حسب الاتفاق – نحن نقدر أن عملية إطلاق سراح أحبائكم-أحبائنا المخطوفين ستبدأ صباح الإثنين". وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يهبط رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إسرائيل في تمام الساعة 09:20 لمدة أربع ساعات فقط، ومن هناك سيغادر إلى شرم الشيخ.
تقرير: حماس تصر على أن القائمة النهائية للسجناء الفلسطينيين ستشمل سبعة من كبار القادة - بمن فيهم حسن سلامة ومروان البرغوثي
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد محادثة مع جال هيرش: "إسرائيل مستعدة وجاهزة لاستيعاب جميع مختطفينا على الفور"
تقرير وول ستريت جورنال: حماس أبلغت إسرائيل استعدادها لإطلاق سراح 20 مختطفا أحياء اليوم
تقرير: الحوثيون سيتوقفون عن مهاجمة إسرائيل إذا التزمت باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
صرح المسؤول البارز في حماس، حسام بدران، لقناة النهار المصرية: "سيتم إطلاق سراح المختطفين يوم الاثنين. لن يكون من الممكن استخراج ونقل جثامينهم جميعًا دفعة واحدة. بسبب الدمار ولأسباب لوجستية وفنية، سيكون من الصعب نقلهم جميعًا في الأيام المقبلة".
تقرير العربية: إطلاق سراح المختطفين سيكتمل فجر غد مع بدء الاستعدادات الطبية لاستقبالهم
وزير الأمن الإسرائيلي: "بعد عودة المختطفين المهمة هي التخلص من الأنفاق"
تقرير عربي: صرّح مصدر في حماس بأن الحركة وفصائل مسلحة أخرى في قطاع غزة استكملت "جميع الترتيبات لإطلاق سراح عشرين مختطف أحياءً وعدد من الجثامين دفعةً واحدة". وأبلغوا الوسطاء باستعدادهم لتنفيذ الصفقة اليوم، دون تقديم أي توضيحات إضافية.
عقدت عائلات المختطفين اجتماعًا أمس (السبت) مع المبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، وابنته إيفانكا، قبل أن يصعد الثلاثة إلى المنصة لإلقاء كلمات في التجمع الذي أقيم في الساحة. وخلال الاجتماع، شكرت العائلات الرئيس ترامب وإدارته على دورهم المحوري في قيادة اتفاق إعادة أحبائهم. كما أكد ويتكوف على التزام الولايات المتحدة الراسخ بعودة جميع المختطفين، والجهود المتواصلة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب
جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:
22:30 الإقلاع من الولايات المتحدة (بتوقيت القدس)
9:20 الهبوط في إسرائيل
10:45 لقاء مع عائلات المخطوفين
11:00 خطاب أمام الكنيست
13:00 المغادرة إلى شرم الشيخ
14:30 قمة في شرم الشيخ وحفل توقيع الاتفاقية
17:00 المغادرة إلى الولايات المتحدة