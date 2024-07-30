تعزيز الحراسة حول المدعية العسكرية العامة بعد تهديدات على حياتها

اثار اعتقال جنود الاحتياط الاثنين في قاعدة سدية تيمان، حيث يعتقل هناك عناصر من وحدة النخبة في حماس، ضجة كبيرة في إسرائيل. نفذ الاعتقال بناء على أمر من مكتب المدعي العام العسكري، ونشر اليوم المحلل العسكري لـ i24NEWS ويديعوت أحرونوت يوسي يهوشوع أن الجيش الإسرائيلي قرر عدم المخاطرة، وسيعزز الحراسة حول المدعية العسكرية الرئيسية، الجنرال يفعات تومر يروشالمي، بعد أن زادت وتيرة التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم الأخير على حياتها والتحريض ضدها.

IDF Spokesperson

وفي قاعدة بيت ليد أيضا التي تتواجد بها مقر قيادة الشرطة العسكرية ، حيث اقتحمت الحشود أمس المكان، تم تشديد الإجراءات الأمنية بمساعدة كتيبة ناحال، والتي كان من المفترض أن تكون في إجراءات الاستعدادات للمعركة في غزة، وبدلا من ذلك تم تشديد الإجراءات الأمنية خوفا من أعمال شغب قبل تمديد اعتقال المقاتلين حتى الساعة 3:30 عصراً.

جرى خلال اليوم نقاش في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التي شكلها رئيس اللجنة إدلشتاين، حيث تبين أن أعضاء مكتب المدعي العسكري اتصلوا مع المسلحين الذين كانوا محتجزين في إسرائيل وتم إطلاق سراحهم إلى غزة، وذلك للتحقق من الشبهات ضد جنود الاحتياط، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في الجهاز السياسي وأثار العديد من التساؤلات.

خلال اليوم، اعترفوا في الإدارة العامة بأن طريقة التوقيف التي تمت أمس كانت خطأ، وأن إرسال ضباط الشرطة ذوي الوجوه القبيحة لتنفيذ التوقيفات كان خاطئًا.