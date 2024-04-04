غالانت يطلع وزير الدفاع الأمريكي على التطورات في غزة ويبدي أسفه لمقتل عمال الإغاثة

أطلع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال حديث هاتفي أمس الأربعاء، نظيره الأمريكي على الحادث المأساوي الذي أدى إلى مقتل سبعة من موظفي المطبخ المركزي العالمي. وشدد في هذا الصدد على أنه "يتم إجراء تحقيق شامل وشفاف وسيتم مشاركة نتائجه مع الشركاء وسيتم تطبيق الدروس من قبل مؤسسة الدفاع".

وأعرب الوزير غالانت عن حزنه وتعازيه لجميع المتضررين من الحادث، وأكد التزامه بالعمل بشكل وثيق مع الدول والمنظمات الشريكة لتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، طرح الوزير غالانت سلسلة من الإجراءات التي يجري تقييمها حاليا من أجل توسيع تدفق المساعدات وتوزيعها في غزة.

أوستن بدوره أعرب عن غضبه الشديد لمقتل عمال الإغاثة بنيران الجيش الإسرائيلي وشدد على "ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة فوراً لحماية عمال الإغاثة والمواطنين الفلسطينيين" في غزة. كما حث أوستن غالانت على "إجراء تحقيق سريع وشفاف ومشاركة استنتاجاته علنًا ومحاكمة المسؤولين".

Abed Rahim Khatib/Flash90

وبحث الوزير غالانت تطورات الحرب ضد حركة حماس وخطط توسيع العمليات لتشمل ما تبقى من كتائب حماس وقدراتها العسكرية. كما أشار إلى الجهود الجارية لضمان عودة 134 رهينة تحتجزهم حماس في غزة، وشدد على التزامه بهذه القضية.

وناقش الطرفان أيضًا التهديد الذي تشكله إيران وأنشطتها بالوكالة، بما في ذلك الهجمات اليومية ضد دولة إسرائيل والتهديدات المستمرة للاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة.

وأعرب الوزير غالانت عن تقديره للوزير أوستن والإدارة الأمريكية لدعمهم الثابت وشراكتهم.