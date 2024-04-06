إحباط محاولة هجوم في القدس واعتقال شاب مسلح

في عملية أمنية ناجحة، تمكنت قوات الحرس الأمني في مدينة القدس من إحباط محاولة هجوم، حيث ألقت القبض على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا، خارج البلدة القديمة بالقدس. الشاب، القادم من بير زيت والمقيم بشكل غير قانوني في إسرائيل، كان يحمل سكينًا كبيرة مثبتة على جسده.

وفقًا لتقارير الشرطة، تم الكشف عن السكين خلال عملية تفتيش دقيقة أجراها جنود الحرس الأمني، حيث تبين أن الشاب كان يخطط لتنفيذ عملية طعن في المنطقة. الدافع وراء هذا التخطيط المزعوم بدا واضحًا من خلال رسالة نشرها الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل محاولته، معبرًا عن رغبته في "إنهاء حياته بالرضا"، مشيرًا إلى الجنة كمصدر الرضا الوحيد بالنسبة له.

سلطت الشرطة الضوء على "يقظة المقاتلين ورجال الشرطة وسرعة استجابتهم" كعوامل رئيسية أدت إلى إلقاء القبض على الشاب قبل تمكنه من تنفيذ خطته. هذه الحادثة تعد تذكيرًا بالتحديات الأمنية المستمرة في المنطقة، وتأكيدًا على أهمية الجاهزية والاستجابة السريعة لقوات الأمن في مواجهة أي تهديدات محتملة.