"حدث غير عادي"||مسلحون سوريون يطلقون النار تجاه القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة

وقع حادث غير عادي الليلة (الجمعة) في المنطقة العازلة في سوريا: أطلق مسلحون النار على قوات الجيش الإسرائيلي التي تتشط في المنطقة العازلة في الأراضي السورية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، ولم تقع إصابات في الحادث ورد عناصر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار.

وذكر الجيش الإسرائيلي: "سمع ورصد إطلاق نار في المنطقة التي تنشط فيها قوات الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، في المنطقة العازلة. وردت القوة الإسرائيلية هناك بإطلاق النار على المنطقة التي رصد منها إطلاق النار. ولم تقع إصابات في الحادث". والقوات مستمرة في نشاطها، والجيش الإسرائيلي منتشر في المنطقة وسيواصل العمل لحماية وإزالة التهديدات التي تنعكس على دولة إسرائيل ومواطنيها".

ونقل البيان الصادر عن "المقاومة السورية"، وهي منظمة مرتبطة بالنظام السابق في سوريا، صباح اليوم (السبت)، مسؤوليتها عن إطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة ونشرتها نفس المنظمة على حسابها في تيليجرام.

وجاء في الرسالة أن "المقاومة السورية بدأت عملياتها ضد العدو الإسرائيلي تزامنا مع العمليات ضد عصابات الجولاني الإرهابية". ووفقا لها، تعرضت قوة من الجيش الإسرائيلي لأول مرة لهجوم في ضواحي القنيطرة وأجبرت على التراجع.

وجاء في البيان أيضاً أن "المقاومة السورية لن تسمح لإسرائيل باحتلال أرضنا. وسننصب لها ولعصابة الجولاني كميناً دقيقاً وهجمات مباغتة".