أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم (الثلاثاء) نقلا عن مصادر في حماس أنه "لا أحد في قطاع غزة يعرف بالضبط مكان وجود زعيم المنظمة يحيى السنوار".

وبحسب المصادر فإن "المسؤولين الكبار فقط هم الذين يعرفون مكانه، ويتواصلون معه ومع بقية القيادة عند الضرورة". كما أفادت التقارير أن "سنوار كان متواجداً في أماكن عديدة في قطاع غزة خلال الحرب. وكان يعطي تعليمات لقيادة المنظمة مرة كل أسبوعين، وأحياناً كان يسلم رسائل مرة واحدة في الأسبوع".

وذكر أيضًا أن اختيار حماس يحيى السنوار رئيسًا عامًا للحركة أثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كان يقود الحركة بالفعل من ساحة المعركة، بالوقت الذي أصبح فيه هدفًا مركزيا للاغتيال من جانب إسرائيل.

وقالت مصادر من حماس للصحيفة إن القليل فقط هم الذين يعرفون مكانه، وهؤلاء هم حلقة الوصل بينه وبين بقية القيادات عند الضرورة. وكشف مسؤول كبير أن السنوار لم يتمكن من إجراء محادثات هاتفية إلا في الحالات القصوى، مضيفا أن ذلك "يتطلب الكثير من الوقت".

وقال أحد المصادر التي تحدثت للصحيفة: إن "السنوار كان متواجداً في العديد من المحطات، وكان يمرر التعليمات مرة كل أسبوعين وأحياناً مرة كل شهر إلى قادة الحركة"، وأضاف: "كانت المعلومات تُسلم يخط اليد وأحياناً تُطبع وتحمل توقيعه، لكن لم يعرف أحد كيف تم تسليمها". وتقول المصادر إنه اعتمد على النقل اليدوي بسرية تامة من شخص إلى آخر.