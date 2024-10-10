الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي إسرائيلي خلال القتال جنوب لبنان

سمح صباح اليوم بالنشر عن مقتل جندي إسرائيلي خلال القتال في جنوب لبنان، حيث قتل النقيب احتياط روني غانزيت (36 عاما) وهو مقاتل احتياط في الكتيبة 5030 من لواء ألون (228) وذلك خلال القتال جنوب لبنان.

كما أصيب في الحادث نفسه ضابط احتياط من الكتيبة 5030، التابعة للواء "ألون" (228)، بصورة خطيرة ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم تبليغ عائلته.