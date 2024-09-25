هذه ترسانة أسلحة حزب الله التي هاجمها الجيش الإسرائيلي
ضمن العملية الإسرائيلية قصف سلاح الجو الإسرائيلي صواريخ كروز وصواريخ ثقيلة وطائرات مسيرة في جنوب لبنان
كجزء من العملية العسكرية استهدف سلاح الجو الإسرائيلي نحو 1300 هدفا لصواريخ باليستية وقذائف ثقيلة ومسيرات في جنوب لبنان، والتي قام حزب الله بتخزينها خلال السنوات الأخيرة،جاء هذا وفقا لما نشره الجيش الإسرائيلي.
وسائل القتال التي تم استهدافها حتى الآن خلال العملية العسكرية الإسرائيلي في جنوب لبنان:
صواريخ كروز من طراز DR-3:
• مدى الطيران: مئات الكيلومترات
• طول الجناح : حوالي مترين
• وزن الرأس الحربي: يصل حتى 300 كجم.
المسيرة التكتيكية "صياد 107".
توغلت في الأراضي الإسرائيلية عشرات المرات خلال الحرب وألحقت أضرارا بمئات المباني والمواقع. وهذا هو النموذج المسؤول عن ضرب المبنى في نهاريا في 9 أيلول/سبتمبر.
• مهامها: جمع المعلومات الاستخبارية والهجوم
• مدى الطيران: حوالي 100 كم
• طول الجناح : 1.5-2 متر
صواريخ ثقيلة
تم إطلاقها على إسرائيل أكثر من 5000 مرة.
• المدى: 15 كم
• وزن الرأس الحربي: يصل إلى 1000 كجم
صواريخ قصيرة المدى
تم إطلاقها حتى الآن على الأراضي الإسرائيلية أكثر من 3000 مرة.
• المدى: يصل إلى 50 كم
• الحجم : صواريخ 120 ملم
• وزن الرأس الحربي: يصل إلى 100 كجم
صواريخ متوسطة المدى
وقد تم إطلاقها حتى الآن نحو الأراضي الإسرائيلية حوالي 70 مرة
• المدى: 50-200 كم
• وزن الرأس الحربي: بين 100 و500 كجم