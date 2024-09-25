هذه ترسانة أسلحة حزب الله التي هاجمها الجيش الإسرائيلي

كجزء من العملية العسكرية استهدف سلاح الجو الإسرائيلي نحو 1300 هدفا لصواريخ باليستية وقذائف ثقيلة ومسيرات في جنوب لبنان، والتي قام حزب الله بتخزينها خلال السنوات الأخيرة،جاء هذا وفقا لما نشره الجيش الإسرائيلي.

وسائل القتال التي تم استهدافها حتى الآن خلال العملية العسكرية الإسرائيلي في جنوب لبنان:

صواريخ كروز من طراز DR-3:

• مدى الطيران: مئات الكيلومترات

• طول الجناح : حوالي مترين

• وزن الرأس الحربي: يصل حتى 300 كجم.

IDF Spokesperson

المسيرة التكتيكية "صياد 107".

توغلت في الأراضي الإسرائيلية عشرات المرات خلال الحرب وألحقت أضرارا بمئات المباني والمواقع. وهذا هو النموذج المسؤول عن ضرب المبنى في نهاريا في 9 أيلول/سبتمبر.

• مهامها: جمع المعلومات الاستخبارية والهجوم

• مدى الطيران: حوالي 100 كم

• طول الجناح : 1.5-2 متر

IDF Spokesperson

صواريخ ثقيلة

تم إطلاقها على إسرائيل أكثر من 5000 مرة.

• المدى: 15 كم

• وزن الرأس الحربي: يصل إلى 1000 كجم

IDF Spokesperson

صواريخ قصيرة المدى

تم إطلاقها حتى الآن على الأراضي الإسرائيلية أكثر من 3000 مرة.

• المدى: يصل إلى 50 كم

• الحجم : صواريخ 120 ملم

• وزن الرأس الحربي: يصل إلى 100 كجم

IDF Spokesperson

صواريخ متوسطة المدى

وقد تم إطلاقها حتى الآن نحو الأراضي الإسرائيلية حوالي 70 مرة

• المدى: 50-200 كم

• وزن الرأس الحربي: بين 100 و500 كجم