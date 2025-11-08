قالت مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن تنسيقاً يجري مع الجانب الإسرائيلي لدخول سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر برفقة عناصر من كتائب القسام، لمنطقة تل السلطان غربي رفح، لانتشال جثمان الإسرائيلي هدار جولدن والمختطف في جنوب القطاع منذ حرب عام 2014، ويُعد جثمان جولدن أحد 5 جثامين لمختطفين إسرائيليين لا تزال متبقية في قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات البحث والانتشال وفق ما أفاد به قيادي في حركة حماس، وأوضح أن أعمال البحث تتركز في خان يونس وأطراف رفح جنوبي القطاع، مشيراً إلى أنه "لا تتوفر معلومات دقيقة حتى الآن حول 4 جثامين".

وتسلمت إسرائيل، مساء الجمعة، جثمان الرقيب ليؤور رودايف، الذي كان محتجزاً لدى كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.

