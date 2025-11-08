التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقضي على عنصرين اثنين من حزب الله في جنوب لبنان، والتنسيق جار لانتشال خمس جثامين مختطفين في غزة
تتواصل عمليات البحث والانتشال وفق ما أفاد به قيادي في حركة حماس، وأوضح أن أعمال البحث تتركز في خان يونس وأطراف رفح جنوبي القطاع، مشيراً إلى أنه "لا تتوفر معلومات دقيقة حتى الآن حول 4 جثامين".
قالت مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن تنسيقاً يجري مع الجانب الإسرائيلي لدخول سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر برفقة عناصر من كتائب القسام، لمنطقة تل السلطان غربي رفح، لانتشال جثمان الإسرائيلي هدار جولدن والمختطف في جنوب القطاع منذ حرب عام 2014، ويُعد جثمان جولدن أحد 5 جثامين لمختطفين إسرائيليين لا تزال متبقية في قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات البحث والانتشال وفق ما أفاد به قيادي في حركة حماس، وأوضح أن أعمال البحث تتركز في خان يونس وأطراف رفح جنوبي القطاع، مشيراً إلى أنه "لا تتوفر معلومات دقيقة حتى الآن حول 4 جثامين".
وتسلمت إسرائيل، مساء الجمعة، جثمان الرقيب ليؤور رودايف، الذي كان محتجزاً لدى كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد.
لمتابعة التغطية الساتبقة انقر هنا
الجيش الإسرائيلي: تحييد شخصين اجتازا الخطر الأصفر في حادثتين منفصلتين إحداهما شمالي قطاع غزة والأخرى جنوبي غزة
صحة غزة: "مقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني في الحرب مع إسرائيل"
"يديعوت أحرونوت": "رئيس الأركان الإسرائيلي يصل إلى منزل عائلة غولدين في كفار سابا بعدما قالت حماس إنها عثرت على جثمانه في رفح"
تقرير: تتزايد التقديرات في إسرائيل بأن جثمان المختطف المتوفى الذي عُثر عليه في رفح هو لهدار غولدين لكن لا تأكيد قاطعًا بعد
بعد إعلان حماس: رئيس الأركان يصل إلى منزل عائلة غولدين
تقرير: "الجيش الإسرائيلي يدمر بنية تحتية لحماس في الخط الأصفر"
حماس تؤكد انتشال جثة ضابط إسرائيلي مختطف في غزة منذ 2014
أكد مصدر في حركة حماس انتشال جثمان الضابط الإسرائيلي المختطف هدار غولدن في منطقة تل السلطان غربي رفح جنوبي قطاع غزة، مشيراً إلى أنه "سيتم تسليمها إلى الصليب الأحمر لنقلها إلى إسرائيل".
وأضاف المصدر لـ"الشرق" أنه تم انتشال رفات 6 جثامين لفلسطينيين من نفس المكان الذي تم فيه انتشال جثمان غولدن في منطقة تل السلطان.
الخارجية المصرية تشدد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في غزة، بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية لضمان استدامة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأشار عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى "التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة المقرر انعقاده في القاهرة"، مؤكداً أهمية حشد الدعم الدولي للمؤتمر.
الجيش الإسرائيلي: القضاء على أحد عناصر حزب الله بغارة جوية في منطقة برعشيت جنوبي لبنان
تقرير: حماس عثرت على جثة المختطف هدار غولدن
مصادر لبنانية : مصر مستمرة في مساعيها الدبلوماسية لمساعدة لبنان
حركة حماس: انتشال جثة الضابط هدار جولدن من مدينة رفح
حماس: "عثرنا على جثة مختطف إسرائيلي آخر في رفح"
وزير الخارجية المصري يشدد في اتصال مع كالاس على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة
قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أبلغ مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في اتصال هاتفي السبت، بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية. وشدد عبد العاطي في الاتصال الهاتفي مع كالاس، على ضرورة "بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجات سكان القطاع".
https://x.com/i/web/status/1987135109095428537
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
مسؤول: إسرائيل تلعب دوراً ثانوياً في مركز مراقبة اتفاق غزة.. وواشنطن صاحبة القرار
قال مسؤول إسرائيلي السبت، إن إسرائيل باتت تلعب دوراً ثانوياً داخل "مركز التنسيق المدني – العسكري"، المعني بمراقبة اتفاق وقف النار في غزة، وذلك، بعدما قال مسؤول أميركي إن "مركز التنسيق"، الذي يقوده الجيش الأميركي حل محل إسرائيل كمشرف على دخول المساعدات إلى غزة.
وذكر المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة هي "صاحبة القرار الرئيسي داخل المركز"، بما في ذلك القرارات المتعلقة بدخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن وكالة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية COGAT، والتي كانت مسؤولة خلال الحرب عن دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، جرى تقليص دورها لتصبح أقرب إلى دور "المقاول".
الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين
قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا ما لا يقل عن 264 هجوماً على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو المنظمة الدولية في تتبع هذه الهجمات في عام 2006.
وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان من الارتفاع الحاد في وتيرة العنف، قائلاً إن هذه الهجمات، التي أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات وأضرار في الممتلكات، بلغت في المتوسط ثمانية وقائع يومياً.
وأوضح المكتب: "منذ عام 2006، وثّقنا أكثر من 9600 هجوم من هذا النوع.. ووقع 1500 منها تقريباً هذا العام وحده، أي ما يقارب 15 % من الإجمالي".