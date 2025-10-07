عامان من حرب غزة والضفة الغربية في عين العاصفة

عامان من الحربِ على غزة، لم تُبقيا الضفة الغربية بمنأى عن نيرانِها.. فمنذ السابع من تشرين الأول من عامِ ألفين وثلاثةٍ وعشرين، تشهدُ الضفة تصعيدًا ميدانيًا غيرَ مسبوق.. ووفقَ تقاريرَ أمميةٍ ارتفع عددُ قتلى الاقتحامات والعملياتِ العسكرية خلال العامين الماضيين إلى أكثرَ من ألفٍ وخمسين وأصيب نحوُ تسعةِ آلافٍ آخرين.. فيما تجاوز عددُ المعتقلين ثمانيةَ عشرَ ألفًا ونزحَ نحوَ أربعين ألفًا عن مخمياتِ شمال الضفة..

في الميدان أيضًا، توسّعت رقعةُ الاستيطان بثلاثِمئةٍ وخمسةٍ وخمسين مخططاً هيكلياً لبناءِ اكثرَ من سبعةٍ وثلاثين ألفَ وحدةٍ استيطانيةٍ على ثمانيةٍ وثلاثين ألفَ دونمِ.. فيما واصلت السلطاتُ الاسرائيلية سياسةَ الهدم ومصادرةَ الأراضي ليُهدمَ خلالَ العامين أكثرُ من ثلاثةِ آلافٍ وستِّمئِة منشأةٍ سكنيةٍ وزراعية، ويُهجَّرُ أكثرُ من ثمانيةِ آلافٍ من تجمعاتِهم السكانية فيما شن المستوطنون أكثرَ من سبعةِ آلافِ هجومٍ وأقاموا مئةً واربعَ عشرةَ بؤرةً استيطانيةً جديدة...

حرب غزة غيّرت وجهَ الضفة الغربية أيضًا، إذ تراجعت الحياةُ الاقتصادية وتزايدت القيودُ على الحركة بتسعِمئةٍ حاجزٍ وبوابةٍ حديديةٍ منها مئتان وثلاثةٌ وأربعون نصبت إبانَ الحرب.. وبينما تظلُّ الأرقامُ مهمة لتوثيقِ المشهد، فإن الصورةَ الحقيقية هي في وجوه الناس الذين فقدوا الأمان ويخشون من المجهولِ القادم.