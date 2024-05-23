قرر مجلس الوزراء الحربي، اليوم الخميس، الإيعاز لفريق التفاوض بمواصلة مفاوضات إعادة الرهائن المحتجزين منذ 130 يوما لدى حماس في خضم تغيرات دراماتيكية شهدتها الساحة الإسرائيلية أبرزها الصدمة التي أحدثها قرار المدعي العام في لاهاي بخصوص إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيل أسوة بقادة حماس فضلا عن موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطينية.

وأعقبتها أمس صدمة أخرى قصد أهالي المخطوفين إحداثها للضغط على الحكومة بالتحرك لاستعادة المخطوفين عبر سماحهم بنشر فيديو للمجندات المراقبات في قاعدة ناحال عوز يوثق لحظات اقتحام عناصر حماس قاعدتهن يوم 7 أكتوبر وتعرضهن للتكبيل والشحن في سيارات وهن مصابات وبعضهن ينزف. وبحسب وسائل الإعلام فقد قال والد المجندة ليري إلباغ، لوالد رفيقتها أجام بيرغر: "إذا لم يوقظهم هذا (في إشارة إلى صناع القرار)، فأنا لا أعرف ما الذي سيفعل".