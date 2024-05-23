التغطية متواصلة | مجلس الوزراء الحربي يوعز إلى فريق التفاوض مواصلة المفاوضات لإعادة المختطفين
قرر مجلس الوزراء الحربي الإيعاز لفريق التفاوض مواصلة مفاوضات إعادة الرهائن المحتجزين منذ 130 يوما لدى حماس في خضم تغيرات دراماتيكية شهدتها الساحة الإسرائيلية أبرزها صدمة لاهاي وفيديو المختطفات
قرر مجلس الوزراء الحربي، اليوم الخميس، الإيعاز لفريق التفاوض بمواصلة مفاوضات إعادة الرهائن المحتجزين منذ 130 يوما لدى حماس في خضم تغيرات دراماتيكية شهدتها الساحة الإسرائيلية أبرزها الصدمة التي أحدثها قرار المدعي العام في لاهاي بخصوص إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيل أسوة بقادة حماس فضلا عن موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطينية.
وأعقبتها أمس صدمة أخرى قصد أهالي المخطوفين إحداثها للضغط على الحكومة بالتحرك لاستعادة المخطوفين عبر سماحهم بنشر فيديو للمجندات المراقبات في قاعدة ناحال عوز يوثق لحظات اقتحام عناصر حماس قاعدتهن يوم 7 أكتوبر وتعرضهن للتكبيل والشحن في سيارات وهن مصابات وبعضهن ينزف. وبحسب وسائل الإعلام فقد قال والد المجندة ليري إلباغ، لوالد رفيقتها أجام بيرغر: "إذا لم يوقظهم هذا (في إشارة إلى صناع القرار)، فأنا لا أعرف ما الذي سيفعل".
صافرات الإنذار تدوي في المطلة شمال إسرائيل
صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل خشية هجوم صاروخي
كولومبيا تعلن عن نيتها فتح سفارة لها في رام الله
أمر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي أعلن مطلع الشهر الجاري قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بفتح سفارة بلاده في رام الله، على ما صرحت وزارة الخارجية الكولومبية.
اتخذ بيترو موقفًا معارضًا للغاية ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب، إلى حد تشبيه تصرفات الجيش الإسرائيلي في غزة بالنازية، وأجهر عن نية بلاده الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
أوستن لنظيره الإسرائيلي: "يجب زيادة المساعدات الإنسانية لغزة بشكل عاجل"
شدّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في حديث مع وزير الأمن يوآف غالانت على "الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة عبر كافة المعابر الحدودية النشطة"، على ما أفاد البناتغون الذي قال إن أوستن دعا إلى تعزيز التنسيق مع القاهرة لدخول المساعدات من مصر عبر معبر رفح وكرم أبو سالم. كما أكد أوستن معارضة الولايات المتحدة لقرار المدعي العام في لاهاي طلب استصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتدخل لمنع التقدم بهذا المسار.
استمرار القتال في قطاع غزة والفلسطينيون يتحدثون عن مقتل 18 شخصا في رفح والنصيرات ودرج التفاح اليلة الماضية