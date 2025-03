مظاهرات في بيت لاهيا شمال قطاع غزة تطالب حركة حماس بالخروج من القطاع

أفادت مصادر إعلامية ومشاهد فيديو عن مظاهرات علنية خرجت لأول مرة منذ بدء الحرب ضد حركة حماس، وجرت المظاهرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وطالبت حركة حماس بالخروج من قطاع غزة، وقال المتظاهرون أنهم أنهكوا بسبب هذه الحرب المستمرة منذ عام ونصف العام ويطالبون بوقف القتال الذي يمكن تحقيقه بعد انسحاب حماس من قطاع غزة

الصحافي من غزة والمختص بالشؤون الفلسطينية ضياء حسن عرض لنا صورة الوضع حول المظاهرة "خرج المئات من الشبان والفتية في مسيرة عفوية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك بعد مطالبة إسرائيل إخلاء هذه البلدة بداع إطلاق صواريخ منها ومن مناطق محيطة لها، السكان طالبوا بوقف الحرب وحقن الدماء ووقف تهجير السكان، لكن خلال وصول المسيرة الى منطقة المستشفى الأندونيسي ، ردد البعض شعارات تطالب حماس بالخروج من الحكم وهاجمت حماس ويحيى السنوار، بعض هذه الشعارات كانت تشتم أيضا حركة حماس داخل وخارج قطاع غزة، وحاول بعض المواطنين إثناء بعض المشاركين عن ترديد مثل هذه الشعارات، لكن بعد وقت قصير هاجم بعض عناصر حماس بعض المشاركين في هذه المسيرة، لكن سرعان ما تم تطويق الحدث بإبعاد المشاركين وانتهت المسيرة في تلك المنطقة".

https://x.com/i/web/status/1904600244483994077