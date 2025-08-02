التغطية متواصلة| عائلة الرهينة إيفياتار ديفيد تسمح بنشر صورة له من فيديو حماس
ويتكوف لعائلات الرهائن "غالبية الإسرائيليين يريدون عودة الرهائن إلى منازلهم، وغالبية سكان غزة يريدون ذلك أيضاً لأنهم يريدون إعادة إعمار القطاع"
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ذكرت مصادر إسرائيلية متابعة لمفاوضات غزة، اليوم السبت، أنه "ثمة ديناميكية مستمرة في المفاوضات، رغم الحديث عن انهيارها"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أي تقدم ملموس حتى الآن"ـ يأتي ذلك في الوقت الذي قال المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف خلال لقاء مع عائلات الرهائن الإسرائيليين إن "الخطة هي إنهاء الحرب في غزة وليس توسيعها، وأن المفاوضات يجب أن تتركز الآن على اتفاق شامل"، بحسب بيان صادر من منتدى عائلات الرهائن.
وأضاف ويتكوف، أن "غالبية الإسرائيليين يريدون عودة الرهائن إلى منازلهم، وغالبية سكان غزة يريدون ذلك أيضاً لأنهم يريدون إعادة إعمار القطاع".
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تقرير: "ديناميكية مستمرة" في مفاوضات غزة دون تقدم ملموس
قالت مصادر إسرائيلية متابعة لمفاوضات غزة، اليوم السبت، إن "ثمة ديناميكية مستمرة في المحادثات، رغم الحديث عن انهيارها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه "لا يوجد أي تقدم ملموس حتى الآن"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل، الأسبوع الماضي، سحب وفديهما من مفاوضات غزة للتشاور، قائلين إن ذلك يأتي رداً على مطالب مرفوضة من حركة حماس.
بدورها، تقول حركة حماس إنه لا معنى للمفاوضات في ظل سياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل على القطاع.
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وافقت عائلة الرهينة إيفيتار ديفيد على نشر لقطة شاشة من فيديو دعائي لحماس نُشر أمس.
وتُظهر الصورة ديفيد نحيلاً وشاحباً في الأسر، على عكس صورة أخرى التُقطت له في فبراير/شباط وأخرى قبل اختطافه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. يهدف هذا المنشور إلى رفع مستوى الوعي بحالة الرهائن الحرجة، في ظل تعثر مفاوضات إطلاق سراحهم.
خلافات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن مستقبل الحرب في غزة
دارت خلافات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن الحرب في غزة، إذ يقترح الجيش تطويق القطاع ومراكز التجمعات السكانية، وهو ما يرفضه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي يدفع نحو احتلال كامل، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وحذر مصدر إسرائيلي مطلع على النقاشات من أن خطوة احتلال القطاع "قد تجر إسرائيل إلى فخ استراتيجي"، متسائلاً: "من سيسيطر على مليوني فلسطيني؟ وما مصير المحتجزين؟"، مشبهاً ذلك بالانزلاق إلى "حفرة سوداء".