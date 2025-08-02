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ذكرت مصادر إسرائيلية متابعة لمفاوضات غزة، اليوم السبت، أنه "ثمة ديناميكية مستمرة في المفاوضات، رغم الحديث عن انهيارها"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أي تقدم ملموس حتى الآن"ـ يأتي ذلك في الوقت الذي قال المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف خلال لقاء مع عائلات الرهائن الإسرائيليين إن "الخطة هي إنهاء الحرب في غزة وليس توسيعها، وأن المفاوضات يجب أن تتركز الآن على اتفاق شامل"، بحسب بيان صادر من منتدى عائلات الرهائن.

وأضاف ويتكوف، أن "غالبية الإسرائيليين يريدون عودة الرهائن إلى منازلهم، وغالبية سكان غزة يريدون ذلك أيضاً لأنهم يريدون إعادة إعمار القطاع".

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