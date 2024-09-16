غالانت لأوستين: "احتمال امكانية التوصل لتسوية في الشمال ينفذ، حزب الله يربط نفسه مع حماس "

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الليلة (بين الأحد والاثنين) مع وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن. وناقش الطرفان الجهود المختلفة لإعادة المختطفين، فضلا عن الالتزام بإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني. وقال جالانت في المحادثة: "إن احتمال التسوية في الشمال يمضي، وحزب الله يواصل ربط نفسه بحماس - الاتجاه واضح".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي غالانت في حديثهما إن احتمال التسوية في الشمال يمضي وأن حزب الله يواصل ربط نفسه بحماس، وشدد على أن دولة إسرائيل ملتزمة بإبعاد حزب الله من جنوب لبنان وإعادة السكان إلى منازلهم بأمان" .

وناقش الوزير غالانت والوزير أوستن الجهود المبذولة للتوصل إلى الاتفاق لإعادة المختطفين، وقال وزير الأمن لنظيره الأمريكي إنه في أي حال، ستواصل المؤسسة الأمنية العمل على تفكيك حماس وإعادة المختطفين المحتجزين بأسر حماس في قطاع غزة بأي وسيلة.

Itay Ron/Flash 90

وناقش الجانبان أيضًا عدوان الحوثيين على إسرائيل، وأكد وزير الدفاع أن هذا يشكل تهديدًا للمنطقة بأكملها، وقال إن إسرائيل أظهرت بالفعل كيف تتصرف ضد العناصر العدوانية التي تحاول الإضرار بها.

وأعرب وزير الأمن غالانت عن تقديره لنظيره الأمريكي أوستن لالتزامه بأمن إسرائيل ولعمله للحفاظ على تفوقها النوعي في المنطقة.