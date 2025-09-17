أمني إسرائيلي:"وقف الحرب في غزة يعني بداية نهاية دولة إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية بدء الجيش الإسرائيلي عملية إحتلال غزة والمرحلة الثانية من "مركبات جدعون" ، رغم الانتقادات الدولية والانتقادات الداخلية من قبل عائلات المختطفين ، شدد شالوم أربيل - ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية على أن "وقف الحرب في غزة يعني بداية نهاية دولة إسرائيل". لمتابعة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات أربيل خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"أقول كإسرائيلي يريد استمرار وجود دولة إسرائيل، أن وقف الحرب الآن، بسبب المختطفين أو لسبب آخر، يعني انتصارا لحماس ، ومن وجهة نظري كمن يفهم ما يحدث في قطاع غزة وما هي حركة حماس وما هي مبادئ وتأثير حماس ، ستكون بداية نهاية إسرائيل إن توقفنا .. وقف الحرب لن يفيد اليوم "

الحلقة كاملة: