أمني إسرائيلي:"وقف الحرب في غزة يعني بداية نهاية دولة إسرائيل"

يأتي التصريح بعد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ، المسؤول الأمني يقول إن"وقف الحرب لن يفيد اليوم"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
جنود إسرائيليون في قطاع غزة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة IDF

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية بدء الجيش الإسرائيلي عملية إحتلال غزة والمرحلة الثانية من "مركبات جدعون" ، رغم الانتقادات الدولية والانتقادات الداخلية من قبل عائلات المختطفين ، شدد شالوم أربيل - ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية على أن "وقف الحرب في غزة يعني بداية نهاية دولة إسرائيل". لمتابعة مداخلته كاملة.

Video poster
أمني إسرائيلي:"وقف الحرب في غزة يعني بداية نهاية دولة إسرائيل"

جاءت تصريحات أربيل خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"أقول كإسرائيلي يريد استمرار وجود دولة إسرائيل، أن وقف الحرب الآن، بسبب المختطفين أو لسبب آخر، يعني انتصارا لحماس ، ومن وجهة نظري كمن يفهم ما يحدث في قطاع غزة وما هي حركة حماس وما هي مبادئ وتأثير حماس ، ستكون بداية نهاية إسرائيل إن توقفنا .. وقف الحرب لن يفيد اليوم "

الحلقة كاملة:

Video poster
هذا المساء: "وقف الحرب في غزة يعني بداية نهاية دولة إسرائيل"

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات