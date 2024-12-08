إعادة حساب المسار: هل تساعد الفوضى في سوريا على التوصل إلى اتفاق شامل؟

إن الأحداث الدراماتيكية في سوريا تلعب دوراً في الشرق الأوسط وتؤثر بشكل مباشر على إسرائيل. ومن المقرر أن يجتمع الكابنيت الليلة للمرة الثالثة خلال أربعة أيام لبحث التداعيات الأمنية لصعود المعارضة إلى السلطة، ومن المتوقع أيضًا أن يناقش تأثير الأحداث على الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن مع حماس.

في الأسابيع الأخيرة، أشارت إسرائيل إلى ضعف حماس كعامل حاسم في الطريق إلى صفقة الرهائن، عندما نتج ذلك عن اغتيال يحيى السنوار، وعن الضربة البشرية التي لحقت بقدراتها العسكرية في قطاع غزة، وعن عزلتها السياسية بعد اتفاق التسوية مع لبنان وإزالة تهديد حزب الله لإسرائيل. وعقب ذلك قال مسؤول سياسي كبير لـi24NEWS: "المحور الإيراني ينهار، وحماس التي خاضت الحرب ضدنا، اعتمدت على توحيد الساحات والمحور الإيراني، ولم تخطط لترك مثل هذا الدمار على المحور التي هي جزء منه."

وتتزامن الأحداث الدراماتيكية في سوريا مع تقدم محادثات التفاوض مع الوسطاء، وتصريحات التفاؤل في إسرائيل وقطر بشأن فرصة التوقيع على اتفاق لإطلاق سراح المختطفين قريباً. سيتعين على إسرائيل الآن أن تفهم ما إذا كان من الممكن، وكيفية الاستفادة من التغييرات الدراماتيكية خارج الحدود لتحقيق إنجازات أيضًا في المحادثات مع حماس.

وفي حين أن الصفقة المصرية التي تتم مناقشتها هذه الأيام هي صفقة إنسانية التي من المتوقع أن تشمل النساء وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة فقط، إلا أن هناك أصواتاً متزايدة تطالب باتفاق شامل يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين مقابل إنهاء القتال.

وأمس، بعد نشر فيديو المختطف ماتان تسينغاوكر، صرخت والدته إيناف قائلة إن "الصفقة التي لا تعيد الجميع هي حكم الإعدام لمن تركوا وراءهم". وأكدت لاحقاً أنها فهمت من حديث أجرته مع رئيس الحكومة نتنياهو، ووصفته بـ"الحديث الصعب"، أن الصفقة المطروحة الآن على الطاولة ليست سوى صفقة جزئية. كما عارض منتدى "تكفا" بشدة الصفقة ، ودعا "أولئك الذين يوافقون على صفقة جزئية سيكونون مسؤولين عن إهمال المختطفين". وبعد هذه المكالمة، من المتوقع أن يلتقي نتنياهو بممثلي المنتدى في وقت لاحق اليوم.

والآن، يتعين عليهم في إسرائيل أن يفكروا فيما إذا كانوا سيواصلون مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق صغير على مراحل، أو إعادة حساب المسار واستخدام الزخم لتحقيق إنجازات أوسع على الطريق نحو التوصل إلى اتفاق شامل.