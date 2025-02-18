مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS:"نجري اتصالات للإفراج عن المختطفين الستة الأحياء السبت الوشيك"

صرح مسؤول إسرائيلي لـ -i24NEWS عن وجود احتمال للإفراج عن المختطفين الستة الأحياء المتبقين من المرحلة الأولى من صفقة المختطفين السبت الوشيك، والاتصالات حول القضية جارية.

وسبب هذا ، حماس تسعى لتبكير الإفراج عن السجناء الأمنيين بما يشمل المفرج عنهم في صفقة شاليط والذين اعتقلوا مجددا ومن المزمع الإفراج عنهم في الصفقة.إضافة لذلك، في حال حدوث هذا، إسرائيل ستسمح بدخول الكرفانات والمعدات الثقيلة الى قطاع غزة.

ويشار الى أنه أعلن أمس أنه بعد تدخل الوسطاء، تستعد إسرائيل لاستقبال أربع حتى خمس جثامين لمختطفين، بعضهم قُتل في أسر حماس - في وقت مبكر من يوم الخميس هذا. وبدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل الاستعدادات لتسليم الجثامين.وفي مقابل الجثامين سيفرج عن أطفال ونساء اعتقلوا بعد 8.10.