ترتيبات ما بعد الحرب في غزة بين الغموض والانقسام

رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وبدء تنفيذ مراحل التبادل، لا تزال ملامح المرحلة التالية لما بعد الحرب غير واضحة، وسط تباين في المواقف الإسرائيلية والفلسطينية والدولية حول مستقبل قطاع غزة وتركيبته السياسية والأمنية.

خلال مقابلة مع قناة العربية السعودية، حاول الوسيط الفلسطيني-الأمريكي بشارة بحبح توضيح بعض الجوانب العالقة، مشيرًا إلى احتمال دمج عناصر من حركة حماس في أجهزة الأمن الفلسطينية داخل القطاع، في حال تم التوصل إلى اتفاق شامل يضمن إشرافًا دوليًا ومراقبة من قبل أطراف ضامنة.

وقال بحبح إن "على إسرائيل والولايات المتحدة تقبّل فكرة دمج عناصر حماس ضمن الأجهزة الأمنية، طالما توجد جهة مسؤولة تشرف عليهم وتضمن التزامهم بالاتفاقات الأمنية"، مؤكدًا أن هذا الخيار لا يزال قيد البحث ضمن النقاط السياسية الحساسة.

وأضاف أن حماس ستُطالب بتسليم الأسلحة المصنفة على أنها "ثقيلة"، مثل الصواريخ والمدفعية، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، مقابل عفو عام لمقاتليها وقادتها، مع السماح لمن يرغب بمغادرة غزة بالحصول على ضمانات أمريكية بعدم ملاحقته قضائيًا أو أمنيًا من قبل إسرائيل.

وأوضح الوسيط أن هذه البنود "ما زالت قيد التفاوض"، مشيرًا إلى أن البنود الأساسية التي تم الاتفاق عليها حتى الآن تشمل إطلاق سراح المختطفين، وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية من مناطق معينة في قطاع غزة، وتوسيع المساعدات الإنسانية، فيما تبقى القضايا الجوهرية – مثل إدارة القطاع ونزع السلاح – دون حسم نهائي.

في المقابل، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في مقابلة أخرى مع قناة العربية، إن الحركة "لن تقبل بالتعريفات الإسرائيلية لما يُسمّى الأسلحة الثقيلة"، مشددًا على أن "المقاومة حق مشروع، وأن هناك طرقًا وطنية متعددة لمواصلة النضال دون الارتهان للمفاهيم الإسرائيلية".

وأضاف قاسم أن حماس "لا تمانع في إقامة إدارة مدنية جديدة في غزة، شرط أن تكون محل توافق وطني"، موضحًا أن "الحركة منفتحة على فكرة حكومة تكنوقراط أو هيئة وطنية مشتركة تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات في القطاع"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "الرئاسة الفلسطينية ما زالت تتعامل مع الأحداث بانتظار النتائج دون مبادرة حقيقية".

ويرى مراقبون أن تصريحات بحبح وقاسم تعكس عمق الخلافات حول مستقبل غزة، خصوصًا في ظل غياب رؤية متفق عليها بين الأطراف المعنية، وبينما تواصل الأطراف الإقليمية – وعلى رأسها مصر وقطر – مساعيها لترتيب مرحلة ما بعد الحرب، يبدو أن الطريق نحو تسوية نهائية لا يزال طويلًا ومعقّدًا رغم الهدوء النسبي الذي أعقب وقف إطلاق النار.