سمح الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأحد) بالنشر أن الرقيب أول في الاحتياط ليدور بورات، البالغ من العمر 31 عامًا من أشدود، قُتل في معركة بجنوب لبنان. في قطاع غزة تم الإبلاغ الليلة عن غارات في شرق خان يونس. تقرير على قناة CNN: واشنطن وطهران "بعيدتان عن اتفاق نهائي"، بحسب ما قال رئيس البرلمان الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي.
قائد في الحرس الثوري: رممنا منصات الإطلاق والصواريخ خلال فترة وقف إطلاق النار
قال قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، ماجد موسوي، في مقطع فيديو مسجل: "على عكس إيران، لم يتمكن العدو من استعادة ذخيرته خلال فترة وقف إطلاق النار. وخلال هذه الفترة، كنا أسرع في تحديث وتجديد منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة مقارنةً بما قبل الحرب".
تقرير صحيفة وول ستريت جورنال: الجيش الأمريكي يستخدم سفنًا بحرية غير مأهولة للمساعدة في تطهير مضيق هرمز من الألغام
خلافاً للتوقعات القاتمة والتصريحات الإيرانية: أفاد مراسلون في باكستان أن الحكومة والفنادق في البلاد قد بدأت بالفعل الاستعدادات لاستضافة جولة أخرى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
الجيش الإسرائيلي: اغتيال أكثر من 150 عنصرًا من حزب الله قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ سلسلة ضربات واسعة في جنوب لبنان خلال الساعات التي سبقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أسفرت عن مقتل أكثر من 150 عنصرًا من حزب الله، إضافة إلى استهداف مئات المواقع والتجمعات العسكرية التابعة له.
ووفق بيان الجيش، فإن العمليات استهدفت ما وصفه بـ"تشكيلات وبنى تحتية إرهابية" كانت تُستخدم في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمناطق الحدودية في شمال إسرائيل.
وأوضح البيان أن من بين القتلى قيادات ميدانية بارزة، بينهم مسؤول قطاع بنت جبيل في حزب الله علي رضا عباس، إلى جانب عدد من القادة المحليين، مشيرًا إلى أن هذا المسؤول يُعد الرابع الذي يتولى قيادة القطاع ويتم استهدافه منذ بدء العمليات العسكرية في إطار ما وصفه الجيش بـ"عملية عسكرية شمالية".
وأكد الجيش أن الضربات جاءت في إطار "العمليات الاستباقية" قبل سريان الهدنة، مضيفًا أنه سيواصل العمل في المناطق التي يسيطر عليها لإزالة أي تهديد محتمل على المدنيين والقوات العسكرية.
الرئيس الإيراني بازشكيان: "إيران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب... لم نهاجم أي دولة، وفي ظل الظروف الراهنة، لا ننوي مهاجمة أي طرف. نحن نتصرف فقط في إطار الدفاع المشروع عن النفس. لا يوجد لدى ترامب أي مبرر لحرمان إيران من حقوقها النووية."
تقرير شبكة سي إن إن: قال رئيس البرلمان الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن واشنطن وطهران "بعيدتان كل البعد عن التوصل إلى اتفاق نهائي".
الجيش الإسرائيلي يسمح بالنشر: مقتل الرقيب احتياط ليدور بورات، 31 عامًا، من أشدود، في جنوب لبنان
وردت أنباء من قطاع غزة عن هجمات ليلية في خان يونس الشرقية