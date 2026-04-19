الجيش الإسرائيلي: اغتيال أكثر من 150 عنصرًا من حزب الله قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ سلسلة ضربات واسعة في جنوب لبنان خلال الساعات التي سبقت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أسفرت عن مقتل أكثر من 150 عنصرًا من حزب الله، إضافة إلى استهداف مئات المواقع والتجمعات العسكرية التابعة له.

ووفق بيان الجيش، فإن العمليات استهدفت ما وصفه بـ"تشكيلات وبنى تحتية إرهابية" كانت تُستخدم في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمناطق الحدودية في شمال إسرائيل.

وأوضح البيان أن من بين القتلى قيادات ميدانية بارزة، بينهم مسؤول قطاع بنت جبيل في حزب الله علي رضا عباس، إلى جانب عدد من القادة المحليين، مشيرًا إلى أن هذا المسؤول يُعد الرابع الذي يتولى قيادة القطاع ويتم استهدافه منذ بدء العمليات العسكرية في إطار ما وصفه الجيش بـ"عملية عسكرية شمالية".

وأكد الجيش أن الضربات جاءت في إطار "العمليات الاستباقية" قبل سريان الهدنة، مضيفًا أنه سيواصل العمل في المناطق التي يسيطر عليها لإزالة أي تهديد محتمل على المدنيين والقوات العسكرية.