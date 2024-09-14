الخارجية المصرية: "لن نسمح بوجود إسرائيلي على محور فيلادلفيا وعلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح"

ذكرت قناة "القاهرة نيوز" مساء اليوم (الجمعة)، أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا جددت فيه رفض مصر لتواجد إسرائيل والجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا وكذلك على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وتضيف قناة "القاهرة نيوز" أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أشار أيضا إلى "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وانتهاكات إسرائيل اليومية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استهداف المدنيين الفلسطينيين".

ويشار إلى أن صحيفة العربي الجديد اللندنية نشرت الخميس أن مصر تلقت مؤخراً عرضاً لنشر قوات عربية على طول محور فيلادلفيا. علاوة على ذلك - فقد أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار دورها كوسيط، محادثات مع عدة دول عربية - من بينها المغرب وموريتانيا وجيبوتي - لمعرفة موقفها من مشاركة القوة العربية التي سيتم نشرها في محور نيتسريم لفصل الجزء الشمالي من قطاع غزة عن الجزء الجنوبي.