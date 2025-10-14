الجيش الإسرائيلي: التعرف على جثامين جاي إيلوز وبيبين جوشي ومختطفين قتيلين آخرين

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) أن غاي إيلوز وبيبين جوشي، إلى جانب مختطفين آخرين لم تُنشر أسماؤهما بعد بناءً على طلب عائلاتهم، تم التعرف على جثامينهم في معهد الطب الشرعي بعد إعادتهم إلى إسرائيل أمس.

وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش، أُصيب غاي إيلوز (26 عامًا) واختُطف وهو على قيد الحياة بعد فراره من مهرجان "نوفا" باتجاه منطقة تل غما على يد عناصر من حركة حماس، وتوفي متأثرًا بجراحه في الأسر بعد عدم تلقيه علاجًا طبيًا مناسبًا.

أما بيبين جوشي، وهو مواطن نيبالي يبلغ من العمر 23 عامًا، اختُطف من أحد الملاجئ في كيبوتس عالوميم على يد عناصر من حماس، وتشير التقديرات إلى أنه قُتل في الأسر خلال الأشهر الأولى من الحرب. ومع ذلك، أوضح الجيش أن النتائج النهائية حول ظروف وفاتهما ستُستكمل بعد الانتهاء من الفحص الطبي في المعهد الوطني للطب الشرعي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس "ملزمة بالوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة جميع المختطفين إلى عائلاتهم ودفنهم بشكل لائق".

يُذكر أن جثامين المختطفين نُقلت أمس من قبل حماس إلى الصليب الأحمر، الذي سلّمها إلى قوات الأمن الإسرائيلية. وبعد عبور الحدود، تم نقلها إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير، حيث تم التعرف رسميًا على هوياتهم. عائلة المختطف النيبالي بيبين جوشي، التي كانت تعتبره في عداد المفقودين مع مخاوف كبيرة على حياته، أُبلغت أمس بوفاته بعد أشهر طويلة من عدم اليقين.