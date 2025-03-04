من سيسيطر على القطاع؟ الكشف عن الخطة المصرية لمستقبل غزة.

قبل ساعات من "الاجتماع الطارئ" لقادة الدول العربية في القاهرة: كشفت عدد من وسائل الإعلام العربية اليوم (الثلاثاء) عن مسودة الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وبحسب التقارير فإن الخطة تقضي بأن تسيطر السلطة الفلسطينية في المستقبل على المكان وسيتم النظر وبحث إمكانية نشر قوات دولية هناك.

وبحسب الخطة المنشورة، من المخطط تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، تتكون من "مسؤولين مستقلين" مع السلطة الفلسطينية، لمدة ستة أشهر فقط، كما أفيد، فقط حتى العودة الكاملة للسلطة الفلسطينية كحكم محلي. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية استعدادًا لانتشارها في قطاع غزة.

كما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يدرس نشر قواته هناك. والطموح المتفائل للخطة المصرية هو أن "مشكلة الفصائل المسلحة المتعددة"، أي حماس والجهاد الإسلامي، سوف يتم حلها من خلال عملية سياسية، وذلك عندما تبدأ المفاوضات مع إسرائيل أثناء وقف إطلاق النار المؤقت.

وعلى صعيد إعادة إعمار المكان، تقضي الخطة بتخصيص سبع مناطق في قطاع غزة لتوفير السكن المؤقت لسكانه البالغ عددهم مليون ونصف المليون نسمة. وستستغرق عملية إعادة البناء الإجمالية حوالي خمس سنوات، ومن حيث تكلفة الترميم – تختلف المبالغ في ضوء التقارير في القنوات المختلفة وتتراوح بين 38 إلى 53 مليار دولار.

وسيتم تقسيم العملية إلى مرحلتين: الجزء الأول يستمر لمدة عامين ويغطي بناء 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 20 مليار دولار. أما الجزء الثاني فيستغرق عامين ونصف العام، ويتضمن بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى، ومطار غزة بتكلفة 30 مليار دولار. وكما ذكرنا فإن المبالغ مختلفة.