قرار مغادرة حماس قطر، مسؤول فلسطيني يوضح الأمر ويحسم الجدل

وسط تراجع الأمل بالتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصاعد الأنباء حول إمكانية اغلاق مكتب حركة حماس في الدوحة، حسم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب التنفيذي لحماس الجدل، وأكد أن الموضوع لم يطرح بتاتاً، ولم يناقش أبدا.

وقال أبو مرزوق، في مقابلة مع برنامج الحكاية على "إم بي سي" مساء أمس الأحد، إن قادة حماس تواجدوا في الدوحة بناء على طلب أميركي.

وأردف أن القادة انتقلوا إلى قطر بعد الخلاف مع الأردن، وطلب أميركا من الجانب القطري استقبال حماس في الدوحة، وفق تعبيره.

إلى ذلك، تساءل ما إذا كانت تل أبيب وواشنطن تريدان عودة قادة حماس إلى الأردن، كون أغلبهم إما من غزة أو يحملون جواز سفر أردني، وفق قوله، معتبرا أن كل ما يثار حول تلك المسألة مجرد ضغوط إسرائيلية لا أكثر، مشددا على أن العودة لن تكون سوى إلى غزة.

وكانت تلك القضية أثارت جدلا واسعا خلال اليومين الماضيين، بعدما كشف مسؤول مطلع على تقييم تجريه الحكومة القطرية أنها يمكن أن تغلق المكتب السياسي لحماس في إطار مراجعة أوسع لدور الوساطة التي تضطلع به في الحرب بين إسرائيل وحماس.