من يعطل ويؤخر بدء العمليات الإسرائيلية لإقامة "رفح الخضراء" ؟

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعرقل بدء الأعمال في "المدينة الخضراء" في رفح، هكذا نشر المراسل العسكري في القناة العبرية ينون شالوم يتيح، لأول مرة هذا المساء. تفاصيل الخطة كُشفت لأول مرة في i24NEWS الأسبوع الماضي.

كما ذُكر، كان من المفترض أن تبدأ الأعمال هذا الصباح - والأوامر قد أُعطيت بالفعل للمقاتلين. ومع ذلك، علمت i24NEWS أنه بسبب استمرار وجود المسلحين المحاصرين في نفق برفح - فإن الأعمال تنتظر، في ظل رغبة الأمريكيين في المساعدة في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى، يدّعي مصدر أمني أن الحديث يدور عن فجوات في الميزانية مع وزارة المالية تؤخر بدء الأعمال.

نذكر أن إزالة الأنقاض والجثامين هو مرحلة تمهيدية قبل المرحلة الثانية التي وافقت إسرائيل على تنفيذها بنفسها. مثل هذا التأخير قد يؤدي فعليًا أيضًا إلى تأجيل المرحلة الثانية التي تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حماس.

مصادر مقربة من وزير المالية صرحت في ردها: "مواطني إسرائيل لن يدفعوا من جيبهم لإعادة إعمار غزة. هناك حد لكل خدعة."