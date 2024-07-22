اليوم الـ 290 للحرب: غادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صباح اليوم (الاثنين)، في زيارة إلى واشنطن، حيث سيلقي كلمة أمام الكونغرس. ووجهت عضو المكتب السياسي في لبنان عن حزب “القوات اللبنانية” المعارض لحزب الله جويل بو عيد، مطالبة حزب الله: “بعد انتهاء الحرب في لبنان، سيُطلب منكم تسليم السلاح والا، سنتوجه الى المواجهة".

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