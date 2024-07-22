تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يخفف من حجم قواته في رفح ومقتل جندي إسرائيلي بانفجار قنبلة يدوية خارج النشاط العسكري
قتلى وجرحى في هجمات الجيش الإسرائيلي على خان يونس • عضو من حزب "القوات اللبنانية" برسالة لحزب الله: "بعد انتهاء الحرب في لبنان، سيطلب منكم تسليم أسلحتكم"
اليوم الـ 290 للحرب: غادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صباح اليوم (الاثنين)، في زيارة إلى واشنطن، حيث سيلقي كلمة أمام الكونغرس. ووجهت عضو المكتب السياسي في لبنان عن حزب “القوات اللبنانية” المعارض لحزب الله جويل بو عيد، مطالبة حزب الله: “بعد انتهاء الحرب في لبنان، سيُطلب منكم تسليم السلاح والا، سنتوجه الى المواجهة".
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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط في غزة جراء انفجار قنبلة يدوية خارج نطاق النشاط العسكري، وتم فتح تحقيق في الجيش الإسرائيلي
قتل ضابط جراء انفجار قنبلة يدوية خلال عملية خارج نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة. أعلن ذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث، وفي نهايته سيتم تحويل النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري لفحصها عائلته.
مقتل إبراهيم اكرام الموسوي ناشط من الحزب السوري القومي الاجتماعي وإصابة آخرين في غارة على بلدة شيحين جنوبي لبنان. والموسوي كان ناشطا عسكريا في الحزب، وفي وقت سابق أفادت الحدث عن مقتل اثنين في الهجوم أحدهما ناشط لحزب الله.
تعرض مبنى لحزب الله لهجوم في جنوب لبنان.
هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو مبنى عسكريا لحزب الله في بلدة شيحين جنوب لبنان، بعد أن رصدت قوة من اللواء 300 مسلح دخل إليه. جاء هذا على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أن إطلاق النار تم لإزالة تهديد في منطقتي ميس الجبل وكفر شوبا، كما أفادت الأنباء أن سبع طائرات مسيرة عبرت الأراضي اللبنانية صباح اليوم، وتم اعتراضها جميعا من جانب المقاتلات الجوية.
أنباء في القطاع: 52 قتيلا في خانيونس منذ صباح اليوم
أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مسؤولين في الصحة في قطاع غزة، أن 52 شخصا قتلوا في خان يونس منذ صباح اليوم.
الجيش الإسرائيلي يخفف من حجم قواته في رفح: الإعلان عن خروج لواء من رفح
أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء نشاط لواء ناحال في رفح، والذي استمر حوالي شهرين تحت قيادة الفرقة 162. خلال هذا النشاط، أكملت القوات أربع عمليات ، وهاجمت أهدافًا لحماس، وقضت على أكثر من 150 مسلحا كانوا يشكلون تهديدًا على المقاتلين وعثروا على حوالي 400 قطعة سلاح مختلفة
تقرير: مقتل عنصر من حزب الله وشخص آخر في هجوم بجنوب لبنان
أفادت قناة "الحدث" السعودية، بمقتل شخصين في هجوم ببلدة شيحين جنوب لبنان. وبحسب التقرير فإن أحدهم ناشط في حزب الله.