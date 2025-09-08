هل حماس قادرة عن الإفراج عن المختطفين دفعة واحدة بحسب اقتراح ترامب ؟

قد يعجبك أيضًا -

وفقًا لتقرير في صحيفة "الشرق الأوسط" هذا المساء (الإثنين)، قالت مصادر في حماس إنهم "لا يمكن الإفراج عن جميع المختطفين الأحياء والأموات دفعة واحدة في اليوم الأول من وقف إطلاق النار"، وأوضحوا أن "هناك مختطفين قُتلوا ودُفنوا في أماكن يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، ولذلك يجب عليه أن يوقف إطلاق النار".

ذكرت نفس المصادر أن التنظيم يخطط للإفراج عن عدد من الأسرى الأحياء في اليوم الأول، كما يمكنه أيضًا الإفراج عن مجموعة كبيرة من الأسرى الأحياء والأموات في يوم متفق عليه آخر - لكن ليس جميعهم معًا.

وفقًا للمصادر، صفقة تحرير المختطفين التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب "تنطوي على ألغام يسعون إلى نزعها دون تطرف". وأشارت مصادر من حماس إلى أنهم يسعون لـ"شروط عادلة تلبي مطالب الجميع - وعلى رأسها إنهاء الحرب". وحاولت المصادر إبراز مظهر معتدل ومرن "مستعد للتعامل مع كل ما يُعرض عليهم دون اتخاذ مواقف متشددة قد تعقد الوضع أكثر."

كما أوضحت المصادر أنه يجب أن تكون هناك "ضمانات واضحة لانسحاب إسرائيلي وفقاً للخطوط التي تم الاتفاق عليها في اتفاق يناير\كانون ثاني. بعد ذلك، وخلال المفاوضات حول إنهاء الحرب - والتي سيضمنها ترامب بنفسه - يجب أن يكون هناك انسحاب تدريجي من أجزاء مختلفة من قطاع غزة".