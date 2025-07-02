مسؤول كبير في حزب الليكود: "غزة لن تكون أهم ملف على جدول لقاء نتنياهو ترامب "

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على خلفية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى واشنطن والتوقعات حول الملفات التي سيتم مناقشتها، أكد ميخائيل كلاينر (عضو كنيست سابق ورئيس المحكمة الداخلية لحزب الليكود) أن "الحرب في غزة لن تكون أهم ملف على جدول لقاء نتنياهو ترامب في واشنطن" لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات كلاينر خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي وقال:" نتنياهو لا يسافر الى واشنطن للاحتفال بما تم إنجازه في ايران أو إتمام صفقة التبادل، فهي يمكن اتمامها دون الحاجة الى الزيارة ، هو يسافر من أجل الخطوة الأكبر التي نتحدث عليها جميعنا والمرتبطة بحلم نتنياهو وترامب الكبير ، السلام مع سوريا مع السعودية ومع لبنان ومع دول أخرى مثل أندونيسيا".

وتابع بخصوص إمكانية أن نشهد الإعلان عن اتفاقيات إبراهيم جديدة :" قد نشهد خلال الزيارة تقدم في الملف السوري، ونرحب بأي تقدم ، سيتم الحديث عن السعودية وعن اليوم التالي في غزة ، في نهاية المطاف أرى فرصة للتقدم ، كما أن نتنياهو سيضطر إلى إعطاء إجابات لبعض الأسئلة يطرحها ترامب هناك".

رابط الحلقة كاملة: