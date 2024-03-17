الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا طوله أكثر من 2.5 كيلومتر في قطاع غزة

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أن قوات الهندسة التابعة للفرقة 162، بالتعاون مع فرقة الهندسة يهالوم دمروا النفق الأطول الذي تم العثور عليه في غزة حتى الآن وطوله أكثر من 2.5 كيلومتر، والذي يربط بين شمال وجنوب قطاع غزة.

ووفقا للبيان قامت قوات الهندسة بفتح الطريق أمام مقاتلي المشاة والقوات المدرعة وكشف الطريق والذي وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعتبر عابرا للألوية والفرق العسكرية.

وقال ضابط الهندسة في الفرقة 162 : "لقد وصلنا إلى نهاية تدمير جزء من شبكة الأنفاق، حوالي 12 كيلومتراً من الأنفاق العابرة، ومن هناك سنواصل الى المزيد من الأنفاق".