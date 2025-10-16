مكافأة مالية أمريكية لمن يساعد في العثور على مختطفين في غزة

مستشار أمريكي كبير تطرق الليلة (بين الأربعاء والخميس) إلى الصعوبات التي يواجهها حماس في نقل جميع جثامين المختطفين إلى إسرائيل، وقال: "لن يُترك أحد خلفنا – نحن نقوم بأقصى ما بوسعنا لإعادة أكبر عدد ممكن". وأضاف نفس المصدر لوكالة الأنباء أن "من المرجح سيتم إنشاء برنامج يقدم مكافأة مقابل المساعدة في العثور على رفات المختطفين".

حول الوضع في غزة، أضاف: "فكرة إقامة مناطق آمنة كرد فعل على تقارير حول إعدامات ينفذها حماس لاقت ترحيباً كبيراً من قبل إسرائيل. ويتم بالفعل تشكيل قوة تثبيت الاستقرار. على أي حال، لن تصل أموال إعادة الإعمار إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. العديد من الدول عرضت المشاركة في القوة الدولية، منها إندونيسيا، ونحن أيضاً نجري محادثات مع مصر وقطر". ويُذكر أن حماس أعادت حتى الآن جثامين تسعة من المختطفين القتلى. ولا تزال 19 جثامين أخرى في غزة.