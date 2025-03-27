الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أحمد بجيجي قائد كتيبة في قوة الرضوان

أفادت مصادر لبنانية عن مقتل أحمد عدنان بجيجي من بلدة مشغرة فجر اليوم في غارة إسرائيلية على بلدة معروب في جنوب لبنان، وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إنه قائد في قوة الرضوان.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم أن "طائرة مسيرة تابعة لسىلاح الجو الإسرائيلي وبتوجيه من الفرقة 91 هاجمت الليلة في منطقة دردغيا جنوب لبنان أحمد عدنان بجيجي، قائد كتيبة في ’قوة الرضوان’ التابعة لحزب الله".

ووفقا لبيان الجيش قام بجيجة بدفع وتنفيذ مخططات قتالية عديدة خلال فترة القتال ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي وإنه قام خلال الأشهر الأخيرة بمواصلة العمل على دفع مخططات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وشكل تهديدا على دولة إسرائيل ومواطنيها.