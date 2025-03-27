الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أحمد بجيجي قائد كتيبة في قوة الرضوان

وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي دفع بجيجي مخططات لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل

i24NEWS
i24NEWS
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أحمد بجيجي
أحمد بجيجيsocial networks

أفادت مصادر لبنانية عن مقتل أحمد عدنان بجيجي من بلدة مشغرة فجر اليوم في غارة إسرائيلية على بلدة معروب في جنوب لبنان، وذكر بيان الجيش الإسرائيلي إنه قائد في قوة الرضوان.

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من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم أن "طائرة مسيرة تابعة لسىلاح الجو الإسرائيلي وبتوجيه من الفرقة 91 هاجمت الليلة في منطقة دردغيا جنوب لبنان أحمد عدنان بجيجي، قائد كتيبة في ’قوة الرضوان’ التابعة لحزب الله".

ووفقا لبيان الجيش قام بجيجة بدفع وتنفيذ مخططات قتالية عديدة خلال فترة القتال ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي وإنه قام خلال الأشهر الأخيرة بمواصلة العمل على دفع مخططات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وشكل تهديدا على دولة إسرائيل ومواطنيها.

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