الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال محمد الضيف وينشر توثيقا للعملية في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك صباح اليوم (الخميس) أنه بعد مراجعة استخباراتية - يمكن التأكد من أن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، والرجل الثاني في المنظمة، ومن مخططي هجوم السابع من أكتوبر، قتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في 13 يوليو/تموز.

في الهجوم المذكور، والذي تم تنفيذه وفقًا لمعلومات استخباراتية من الاستخبارات العسكرية والشاباك، استهدفت طائرات سلاح الجو مجمعًا كان يختبئ فيه الضيف ورافع سلامة، قائد لواء خانيونس، والذي تم التأكد من مقتله جراء الغارة قبل أسابيع ، كما قتل عدد من الأشخاص كانوا بمرافقتهم.

IDF spokeman

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن الضيف وجه ونفذ خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من العمليات ضد إسرائيل، وعمل بشكل وثيق مع قائد التنظيم في غزة يحيى السنوار، وأدار خلال الحرب العمليات في غزة, ومن بين أمور أخرى، أصدر الأوامر والتعليمات إلى قادة الفرع العسكري.

وأفاد البيان أن الضيف انضم لحماس خلال الانتفاضة الثانية، خطط ووجه هجمات عديدة، وساهم بتعزيز قوة التنظيم في الضفة الغربية ، وأدار عمليات انتحارية في إسرائيل.

لحظات عملية الاغتيال:

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