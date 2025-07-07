انتهاء اليوم الأول من المحادثات في قطر "دون نتائج واضحة"

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صرح مصدر مطلع لقناة i24NEWS مساء الاثنين أن المحادثات في قطر تناولت مسألة توزيع المساعدات الإنسانية خلال الاتفاق، لكنها "انتهت دون نتائج واضحة". وقد وصل الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة مساء الاثنين لدفع المحادثات بشأن صفقة المختطفين. ويقود المحادثات منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، ويديرها معه المسؤول الأمني ​​الكبير في جهاز الأمن العام (الشاباك)، م.، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير فالك، ومسؤولون آخرون من جيش الدفاع الإسرائيلي، والموساد، وجهاز الأمن العام (الشاباك).

في غضون ذلك، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض مساء الاثنين بأننا "قريبون من اتفاق في غزة"، وأنه يتوقع توقيعه هذا الأسبوع. وحسب قوله، "قد يتم إطلاق سراح عدد لا بأس به من الرهائن". في هذا السياق، كرّر ترامب أيضًا ادعاءه بأن البرنامج النووي الإيراني قد دُمّرَ بالكامل. وقال إنه سيناقش مع نتنياهو اتفاقًا دائمًا مع طهران.

وصرح مصدر مطلع لقناة i24NEWS في وقت سابق اليوم بأن "هناك محاولة لإحراز تقدم في المحادثات بشأن صفقة الرهائن خلال الـ 24 ساعة القادمة". وأن "إسرائيل تعتقد أن رد حماس يسمح بإبرام اتفاق، ولذلك قررت إرسال وفد". هذا على الرغم من أنها أوضحت رسميًا أمس أن هناك أجزاء من رد حماس "غير مقبولة لدى إسرائيل".

صرح مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات لقناة i24NEWS أن الخلافات بين الطرفين ضئيلة. وأضاف المصدر: "قد يتم التوصل إلى اتفاق خلال يوم واحد. الخلافات ليست كبيرة، فالأمر يعتمد على مدى عناد الطرفين ومدى الضغط الذي سيمارسه الرئيس الأمريكي".

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي في اجتماعهما اليوم "الضوء الأخضر" للتحرك ضد أي نشاط إيراني يتعلق بإعادة بناء البرنامج النووي الإيراني. وصرح مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS بأن "الهدف هو الحصول على تفويض مماثل لما يحدث في لبنان. أي أنه في حال رصد أي نشاط مشبوه في المواقع النووية، أو الاشتباه في نقل اليورانيوم من الخزانات، فستكون هناك موافقة أمريكية مسبقة للتحرك ضد هذا النشاط".

وأضاف مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS أن إسرائيل مهتمة بزيادة الضغط على طهران: "إنهم يريدون فرض عقوبات "العودة السريعة" على إيران لعدم تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية".