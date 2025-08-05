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اليوم 669 من الحرب: صرّح مسؤول فلسطيني الليلة (الاثنين - الثلاثاء) في تقرير سعودي عن توقع جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة. انطلقت صفارات الإنذار ليلاً في القدس والضفة الغربية إثر إطلاق صاروخ من اليمن. اعترض نظام "حيتس 3" الصاروخ بنجاح. ولم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا أو حوادث.