تقرير سعودي: توقعات عقد جولة مباحثات جديدة لصفقة مختطفين قريبا | تحديثات متواصلة
اعتراض صاروخ باليستي من اليمن وتفعيل أجهزة الإنذار في القدس • نجمة داوود الحمراء: لم ترد أي بلاغات عن سقوط أو إصابات • تحديثات اليوم 669 للحرب
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اليوم 669 من الحرب: صرّح مسؤول فلسطيني الليلة (الاثنين - الثلاثاء) في تقرير سعودي عن توقع جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة. انطلقت صفارات الإنذار ليلاً في القدس والضفة الغربية إثر إطلاق صاروخ من اليمن. اعترض نظام "حيتس 3" الصاروخ بنجاح. ولم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا أو حوادث.
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