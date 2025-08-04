الطلب الأمريكي غير العادي من إسرائيل

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كشف i24NEWS: نائبة المدعي العام الإسرائيلي إفرات غرينبويم ومديرة القسم الدولي شالي زئيفي سافرتا إلى واشنطن للقاء كبار مسؤولي وزارة العدل الأمريكية. اللقاء بحد ذاته ليس غير معتاد، إذ يلتقي كل عام طواقم من إسرائيل والولايات المتحدة لمناقشة طلبات تسليم مختلفة بين الطرفين. ومع ذلك، فإن مضمون اللقاء كان استثنائيًا.

على رأسها، طلب الأمريكيين تسريع تسليم وتقديم لمحاكمة عناصر حماس والجهاد الإسلامي الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. ومن الملفت، أن إسرائيل هي من تتأخر في عملية التشريع التي ستتيح تقديم مئات المسلحين للمحاكمة. كما هو معروف، قُتل واختطف عشرات المواطنين الأمريكيين في الهجوم. إسرائيل تماطل في هذا الموضوع، من بين أمور أخرى على خلفية الرغبة في دفع صفقة تبادل المختطفين.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفض طلب إسرائيلي لتسريع إجراءات التحقيق مع العضو في جماعة الضغط القطرية جاي فوتليك في قضية "قطر غيت" من قبل وزارة العدل الأمريكية.

رد النيابة العامة: "فريق من القسم الدولي سافر إلى الولايات المتحدة للمؤتمر السنوي، حيث تجرى مناقشات حول مواضيع مختلفة بين ممثلي الأقسام الدولية للولايات المتحدة وإسرائيل."