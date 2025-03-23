اغتيال عضو المكتب السياسي لحماس اسماعيل برهوم بالغارة في خانيونس

أكد الجيش الإسرائيلي التقارير عن اغتيال إسماعيل برهوم مسؤول الدائرة المالية لحماس في رفح، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس في الغارة الإسرائيلية على مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بصورة مركزة مستشفى ناصر في خانيونس، وكان الهدف "شخصية مركزية في حماس" والذي مكث في المكان.

وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "الهجوم نفذ بعد عملية استخباراتية شاملة وعن طريق أسلحة دقيقة استهدفت لتقليص استهداف في محيطهم بالقدر المستطاع" واتهم البيان حماس بأنها "تستخدم بمواقع مدنية لصالح أنشطة عسكرية بصورة تتعارض مع المحكمة الدولية.