وحدة "الظل" السرية تظهرها حماس لأول مرة بشكل علني خلال تسليم المجندة أجام بيرغر، هذه أهم المعلومات عنها

ظهور تسليم وحدة الظل التابعة لكتائب القسام الى جانب المجندة اغام بيرغر أثار غضب الشارع الإسرائيلي وبعض الوزراء الإسرائيليين، ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي لاحق هذه الوحدة السرية طيلة أيام الحرب منذ السابع من أكتوبر.

"ظهور وحدة الظل التابعة لحماس أزعج إسرائيل بعد ظهورها لأول مرة خلال تسليم المجندة الإسرائيلية أجام بيرغر"

ويعلق مراسلنا سعيد محاجنة على ظهور الوحدة اليوم ويقدم لنا معلومات هامة عنها:"تلقب هذه الوحدة بـ’الحارس الأمين’ ، هذه الوحدة بدأت بالظهور منذ عام 2014 حين تم أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول اورون ، وبعدها بدأت إسرائيل بالملاحقات الاستخباراتية المكثفة جدا لها، في خضم صراع أمني معقد، برزت خلاله وحدة الظل كقوة سرية تتبع لكتائب القسام".

وتابع :"تتميز هذه الوحدة بتنفيذ الأمور الاحترافية، نقل وتخبئة الأسرى تحت مسمى ’وحدة الظل’ وكأنها تختفي بشكل سريع جدا، وتتميز بسرعة بديهة والاختفاء تحت الأنفاق أو في منازل وبيوت سرية وفي أماكن احتجاز لا يمكن لأحد معرفة موقع هذه الأماكن بالضبط، كما تحدثت بعض المصادر الفلسطينية الى اعتماد الوحدة على خطط مدروسة لمواجهة محاولات الجيش الإسرائيلي المتقدمة والتكنلوجيا المتقدمة والمسيرات والتي لم تعثر على عناصر وحدة الظل، والذين ظهروا من جديد لأول مرة من خلال عملية تسليم اجام بيرغر وهم بلباسهم الأسود، حماس أظهرت عناصر وحدة الظل وهم يحملون أسلحة إسرائيلية".