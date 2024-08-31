تقرير: بعد الضربة الاستباقية التي شنها الجيش الإسرائيلي، حزب الله يبدأ بإعادة تموضع منصات إطلاق الصواريخ

قالت مصادر في جنوب لبنان لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم (السبت) إن تجدد إطلاق حزب الله لصواريخ الكاتيوشا و"فلق" في الأيام الأخيرة يعزز الاعتقاد بأن التنظيم أعاد تموضع منصات إطلاق الصواريخ ونقل الذخيرة إلى مواقع الإطلاق بعد الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان يوم الأحد الماضي.

كما قالت المصادر أن مواقع انطلاق الطائرات الانتحارية المسيرة لا تتأثر عادة بالهجمات، لأنها لا تحتاج إلى مساحة عمليات أو مسافة جغرافية قريبة من الحدود – لذلك اعتمد حزب الله في الأيام الأخيرة على إطلاق الطائرات بدون طيار الانتحارية ونيران المدفعية، وذلك بسبب سهولة انتقال القذائف المدفعية من مواقع التخزين إلى مواقع الإطلاق.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي شن صباح يوم الأحد ضربة استباقية ضد حزب الله ، وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إعلانًا غير عادي مفاده "لقد اكتشفنا استعدادات حزب الله لشن هجوم صاروخي على إسرائيل، ونقوم بهجوم بشكل استباقي لإزالة التهديد. " وفي الوقت نفسه، أطلق حزب الله مئات الصواريخ على الجليل الأعلى والجليل الغربي شمال إسرائيل. وادعى حزب الله أنه هاجم قواعد للجيش الإسرائيلي في وسط البلاد، الأمر الذي نفاه الجيش الإسرائيلي