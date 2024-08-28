الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي بالمعارك جنوب غزة

سمح بالنشر اليوم الأربعاء ان الجندي عميت فريدمان ذي الـ19 عاما من أور يهودا وسط إسرائيل، من الكتيبة 932 من وحدة هنحال قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

ووفقا للبيان الجندي القتيل يبلغ من العمر 19 عاما,وهو الجندي القتيل 341 الذي لاقى حتفه منذ بداية العملية البرية الإسرائيلي في قطاع غزة.