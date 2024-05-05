تقرير : قيادي في حماس: حريصون على التوصل إلى اتفاق لكن ليس بأي ثمن

أكد مصدر قيادي في حماس لصحيفة "العربي الجديد"، أنّ الحركة حريصة على التوصل إلى اتفاق "لكن ليس بأي ثمن"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك اتفاق دون وقف كامل للحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة".

وأشار القيادي في حماس، إلى أن نتنياهو "يهدّد باجتياح رفح للضغط وعرقلة التوصل إلى اتفاق، لحسابات شخصية"، مشدداً على أن ان الدخول الى رفح "لن يكون نزهة، وسيدفع الجيش ثمناً غالياً لأية مغامرة قد يقدم عليها، وسيُمنى بالفشل".

وتابع المصدر نفسه، أن تعنت إسرائيل قد يعطّل المفاوضات، وأن "نتنياهو هو من يتحمل كامل المسؤولية عن هذا التعطيل"، واصفاً المعركة التي يخوضها نتنياهو وجيشه بأنها "عبثية، وبلا أهداف".

وقال القيادي في حماس، إن نتنياهو "يراوغ ويكذب على أهالي الأسرى وعلى حكومته وعلى العالم".

من جهتها، أكدت حماس ضرورة أن يتضمن الاتفاق نصاً صريحاً عن وقف شامل لإطلاق النار في إحدى مراحل الصفقات للإفراج عن المختطفين.