مقتل خمسة جنود إسرائيليين من كتيبة غولاني خلال القتال جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم مقتل خمسة مقاتلين من كتيبة جولاني خلال القتال في جنوب لبنان وهم : الرائد اوفيك بكر (24 عاما)، قائد سرية في الدورية، النقيب العاد سيمان طوف (23 عاما) قائد طاقم بالدورية، الرقيب يعقوب هيلل (21 عاما) والرقيب درور يهلوم.

ويشار إلى أن الجرحى الذين تم إنقاذهم من المكان نقلوا بمروحية الى مستشفى رمبام بعد الحادث، وتمت عملية الإنقاذ تحت النيران، وبذلك ارتفع قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الى 745 قتيلا.

وفي التفاصيل، يوم الأربعاء خلال ساعات الظهر اقتحمت قوة من دورية جولاني الى مبنى متعدد الطوابق، عثروا فيه على عدد من الأنفاق. وبعد نصف ساعة من النشاط في المبنى اصطدم المقاتلون مع أربعة عناصر حزب الله وتطور الاشتباك الى قتال وتبادل إطلاق نار من مسافة صفر، قتل خلالها الأربعة. لكن على مايبدو، اختبأ عناصر حزب الله في أحد الطوابق وأطلقوا النار على المقاتلين الذين وقفوا على الدرج. نفذت العملية بعد توجيهات استخباراتية لكشف بنية تحتية عسكرية لحزب الله.

ويشار الى أن فرقة جولاني تنشط خلال الأسبوع الأخير في جنوب لبنان. وذكر بيان الجيش إنه في إطار نشاطها قتل عشرة مسلحين، وعثر على مخزون أسلحة ومعلومات استخباراتية.