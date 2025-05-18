تقارير فلسطينية : مقتل الدكتور يحيى السنوار مع ثلاثة من أبناءه في غارة بمخيم النصيرات

أفادت تقارير فلسطينية اليوم عن مقتل الدكتور زكريا السنوار شقيق يحيى السنوار مع ثلاثة من أبنائه جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم. والسنوار يعمل أستاذا للتاريخ المعاصر في الجامعة الإسلامية في غزة.

social networks

والسنوار، مدير مركز التاريخ الشفوي في الجامعة الإسلامية سابقًا، يعمل أستاذا للتاريخ المعاصر في الجامعة الإسلامية في غزة، وهو شقيق قائد حماس السابق يحيى السنوار وقائد الذراع العسكرية محمد السنوار، والذي أعلن صباح اليوم العثور على جثمانه.

ولد المؤرخ والأكاديمي زكريا إبراهيم حسن السنوار والملقب ’أبو يحيى’ في 7 آذار 1965، في مخيم خان يونس في قطاع غزة. أنهى دراسته الثانوية في خان يونس عام 1983. وحصل على بكالوريوس التاريخ من الجامعة الإسلامية والدبلوم العام من جامعة الأقصى، وفي عام 2003 نال درجة الماجستير ثم الدكتوراة في "تاريخ الصهيونية" من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة عام 2006.

وشغل السنوار منصب مدير مركز التاريخ الشفوي في الجامعة الإسلامية خلال الفترة 2000 حتى 2002، وأستاذ مشارك في قسم التاريخ بكلية الآداب في ذات الجامعة. وعضو هيئة التدريس في أكاديمية الأركان اللبنانية.