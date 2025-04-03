مقتل حفيد خليل الحية نتيجة قصف للجيش الإسرائيلي بحي التفاح بمدينة غزة
كما أصيب شقيق الطفل الحية خلال العملية بجروح خطيرة جراء القصف
i24NEWS
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قتل محمد عز الحية، حفيد القيادي الكبير في حماس خليل الحية (عامين)، الليلة في قصف للجيش الإسرائيلي على مدرسة الأرقم في حي التفاح في مدينة غزة، كما أصيب شقيقه (3 ثلاثة أعوام) في جروح خطيرة، جاء هذا وفقا لما أفادت به مصادر فلسطينية.
ويشار الى أن القيادي الكبير في حماس ، كان نائبا لقائد حماس في غزة يحيى السنوار وهو الآن رئيس الوفد المفاوض للحركة.
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