مباحثات قطر: "لم يتم التوصل لاتفاقات حتى الآن بشأن محور فيلادلفيا ويجري مناقشة قائمة المختطفين المقرر الإفراج عنهم"

يتواجد الوفد الإسرائيلي للمحادثات في الدوحة عاصمة قطر. وعلى ضوء ذلك أفاد نشر المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل "لم يتم بعد التوصل إلى اتفاقات حول الوجود في محور فيلادلفيا، ولكن هناك مناقشات حول قضايا يمكن التوصل إلى اتفاقات بشأنها".

وعلمت i24NEWS أيضا أن من بين القضايا التي يتم مناقشتها حاليا قائمة المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة، إلى جانب معايير إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ضمن الاتفاقية.

في غضون ذلك، أكد مسؤول في حديث لـi24NEWS أن "إسرائيل وافقت على هدنة إنسانية في غزة لغرض توفير لقاحات شلل الأطفال".

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